Haciendo historia: “CODA” gana el premio a Mejor Película en los Oscar 2022

El filme “CODA” hizo historia este domingo y se convirtió en la primera cinta de una plataforma de streaming, como lo es Apple, en llevarse el Oscar a Mejor Película.

El largometraje está dirigido y escrito por Sian Heder, y cuenta la historia de Ruby Rossi (Emilia Jones) hija de adultos sordos, o CODA, el único miembro oyente de su familia.

Tras descubrir la pasión y el talento para el canto, Ruby se debate entre sus obligaciones con el negocio familiar de pesca y la búsqueda de sus sueños musicales.

En tanto, el actor que interpreta al padre de Ruby en “CODA”, Troy Kotsur, también hizo historia la noche de la 94ª edición de los Oscar, al recibir el premio a Mejor Actor de Reparto, convirtiéndose en el primer artista sordo en recibir la estatuilla dorada.

Asimismo, Sian Heder se coronó con el premio a Mejor Guion Adaptado, recogiendo en total tres Oscars para la cinta.

Cabe mencionar que “CODA” suma otro hecho histórico a su haber, ya que es la primera cinta en ganar un Oscar tras haber sido coronada como Mejor Película en el Festival de Cine de Sundance, según consignó Variety.

The Oscar for Best Picture goes to… #Oscars pic.twitter.com/bfonM5qClM

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022