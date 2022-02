Rumor en Marvel: aseguran que estos estos serán los protagonistas de “Los Cuatro Fantásticos”

Desde que se abrió la puerta al multiverso, Marvel ha estado preparando nuevos proyectos en base a esta idea y un rumor asegura que la próxima película de Los Cuatros Fantásticos ya tendría a sus protagonistas.

Con el anuncio de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se da paso a nuevos personajes en el Universo Cinematográfico. Se habla mucho sobre la aparición de versiones alternas a lo que ya conocemos.

Tal como pasó con Spider-Man en No Way Home, es posible que veamos a otro Iron Man. Pero los nuevos enfoques no se quedan ahí, ya que también se podrían ver regresos de clásicos héroes y villanos.

Antes de que se pusieran de moda este tipo de producciones, previo al UCM, ya existían títulos ligados a la empresa de cómics. Uno de los retornos que marcará su llegada a la nueva era serán Los Cuatro Fantásticos.

Este equipo superhumanos tuvo su primera aparición en el cómic The Fantastic Four #1 (noviembre 1961). En 1967 tuvieron su primera serie animada y posteriormente tuvo otras producciones en el 78′ y el 94′. Además aparecieron en la serie The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes (2010-2013).

Sin embargo, una de sus adaptaciones más populares fue en 2005 y 2009, con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis como actores principales. En 2015 tuvo otra versión con Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara y Jaime Bell, aunque sin mayor éxito.

Desde ese momento para muchos es una deuda la mejora de esta historia con una trama y producción a la altura. Finalmente llegó la oportunidad y podrían incorporarse a esta nueva era de películas de superhéroes.

La nueva película en el Universo Cinematográfico de Marvel

Desde que se confirmó la realización del filme, el título ha estado envuelto en misterios y no su información no pasa más allá de rumores y eventuales filtraciones.

Lo que si es cierto es que la denominada ‘Primera Familia’ llegará a la Fase 4 de UCM y la cinta será dirigida por Jon Watts. Esto entusiasma a los fanáticos, ya que se trata del responsable tras la trilogía del Hombre Araña de Tom Holland.

Uno de los rumores que rápidamente ha ido tomando forma es sobre los protagonistas de la próxima película de Los Cuatro Fantásticos. Las primeras informaciones viene por parte del influenciador e insider QuidVacuo.

El especialista en filtraciones de Marvel aseguró que ya se tendría listo al elenco principal. Los actores encargados de darle vida a este equipo son:

John Krasinski como Reed Richards – Mr. Fantástico.

como Reed Richards – Mr. Fantástico. Elizabeth Lail como Sue Storm – Mujer Invisible.

como Sue Storm – Mujer Invisible. Rudy Pankow como Johnny Storm – Antorcha Humana.

como Johnny Storm – Antorcha Humana. Seth Rogen como Ben Grimm – Thing (La Mole).

Por el momento no se conocen mayores detalles sobre la trama, pero se espera que el proyecto estaría listo a mediados del 2023. Solo queda esperar posibles nuevas señales en las películas o seguir atentos a las filtraciones.