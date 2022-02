Marvel: Se fortalece el rumor de Tom Cruise como Iron Man en el Multiverso de la Locura

En el Super Bowl LVI se presentó un nuevo tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, con imágenes que fortalecieron el rumor sobre la llegada de Tom Cruise como Iron Man.

Como era de esperarse, el adelanto desató un sinfín de especulaciones entre los fanáticos de Marvel. La opción de ver diferentes realidades abre muchas puertas para expandir la historia y sumar nuevos personajes. También se marcará el regreso de viejos conocidos, como los X-Men.

Desde que se abordó el multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel, todo puede pasar, incluso tener a icónicos personajes con nuevos actores. Tal como pasó en No Way Home con la presencia de tres Spider-Man, los seguidores apuntan a un Hombre de Metal de otro universo que podría estar encarnado por Cruise.

Los rumores comenzaron por una supuesta información filtrada acerca de las negociaciones de ‘La Casa de las Ideas’ y el intérprete estadounidense. Esto fue tomando forma y las señales apuntarían a que sería una nueva versión del superhéroe.

Entre las imágenes que se dieron a conocer en el último tráiler se puede ver la aparición de un personaje misterioso que se enfrenta a Scarlet Witch. En primera instancia parecía ser la Capitana Marvel, sin embargo esto se descartaría y los fanáticos creen tener la respuesta.

Se trataría de un personaje llamado Superior Iron Man, otra forma del icónico héroe interpretado originalmente por Robert Downey Jr. Las escenas parecen mostrar a un hombre con perilla, por lo que también se podría descartar que sea Monica Rambeau.

Hay que destacar que no existe información oficial sobre de quién se trata, pero la teoría de Tom Cruise como Iron Man toma cada vez más fuerza. Revisa algunas comparaciones e imágenes hechas por fanáticos de Marvel a continuación:

THIS IS TOM CRUISE. THIS IS SUPERIOR IRON MAN. THIS IS HIM MY HEAD IM SWEATING RN #MultiverseOfMadness pic.twitter.com/0teY6TJTRY — Sensational (@rockybqlboa) February 14, 2022

Wasn’t so sure but man I really do see a Tony Stark beard here now😳 Tom Cruise Superior IRON MAN!? #DoctorStrange2 pic.twitter.com/RGjw0Rzszm — Cris Parker (@3CFilmss) February 14, 2022