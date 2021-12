Los 4 Fantásticos están cada vez más cerca de llegar al UCM junto a Marvel Studios

Marvel Studios aceleró su proceso para poder incluir a Los 4 Fantásticos al Universo Cinematográfico con una nueva película. Según nuevas filtraciones, el proyecto estaría mucho más cerca de lo esperado.

Fue a finales del 2020 cuando la firma confirmó que este grupo de superhéroes volvería al cine en lo que será su tercera versión. En este sentido, el futuro trabajo formará parte del UCM por primera vez.

Desde ese momento, con la información principal, no se volvieron a conocer más noticias acerca de esto. Lo único real en torno a la cinta es quién estará a cargo.

Se trata del director que encabezó las últimas tres producciones de Spider-Man, el estadounidense Jon Watts. El resto, solo han sido rumores sin sustento real.

Lo más reciente podría corresponder a una filtración, por lo que existe alto margen de certeza. Según lo señalado, se aprovechará el próximo multiverso del Doctor Strange para dar las primeras señales.

Según reportó el sitio especializado CBR, la próxima película protagonizada por Benedict Cumberbatch daría las primeras señales. Podríamos ver a, al menos uno, de los integrantes de Los 4 Fantásticos.

Cabe mencionar que este tipo de señales, con apariciones sin mayor influencia en la historia central de una cinta, es bastante común en Marvel. Incluso, hay quienes ya apuestan por las típicas escenas post créditos.

En caso de que esto se concrete, ya se conoce quién sería el primero en aparecer bajo esta nueva era. La planeación original nos mostraría a Reed Richards, el líder del grupo cuya característica es la elasticidad.

A esto se le suma un rumor que lleva meses dando vueltas, y es que John Krasinski (Un Lugar en Silencio, Jack Ryan, The Office) sería el actor encargado de darle vida al personaje.

La película ligada al Doctor Strange

Un elemento a tener en consideración es que la próxima saga inspirada en el ‘Hechicero Supremo’ se espera para mediados del 2022. El rumor podría concretarse en Doctor Strange in the multiverse of madness.

Como se sabe, para este filme solamente aparecería un integrante de los ‘mutantes’ heroicos, por lo que el proyecto individual será para un futuro más lejano.

La cuenta de Twitter MyTimeToShineH, involucrada en varias filtraciones anteriores que resultaron ser verdad, explicó acerca del contexto para ligar la historia para esta nueva llegada el UCM.

Para la película se espera una reunión de los Illuminati, con lo que aparecerán un grupo de superhéroes entre los que aparecen Stephen Strange, Capitán América, Profesor X y el mencionado Reed Richards, entre otros.

De esta manera se daría pie para que Los 4 Fantásticos tengan su aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel. Si bien aún es prematuro dar certezas, todo indica que desde los estudios deberán desempolvar la carpeta de esta historia de astronautas civiles.