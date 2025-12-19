Encuentran sin vida a hermana del alcalde de Quilaco en cauce del Río Biobío

Durante este viernes fue hallado el cuerpo de Laudelina Urrutia, de 60 años, en el Río Biobío, en la comuna de Quilaco, región del Biobío. La mujer era hermana del alcalde de la comuna, Pablo Urrutia, vínculo que fue confirmado por la policía y por la Municipalidad de Quilaco.

El cadáver fue localizado en el sector Fundo El Edén. Carabineros adoptó el procedimiento inicial, mientras que Bomberos de Quilaco realizó el rescate del cuerpo.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

“Nuestras más sinceras condolencias”

Según antecedentes preliminares, la causa de muerte podría estar asociada a una inmersión, luego de que la mujer se bañara en el río durante la tarde del jueves y desapareciera.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Quilaco señaló: “Como Administración de la Municipalidad de Quilaco, comunicamos con profundo pesar el sensible fallecimiento de quien fuera en vida la señora Laudelina, hermana de nuestro alcalde”.

Agregaron que “como municipio y comunidad acompañamos a nuestro alcalde y a toda su familia en este difícil momento, expresando nuestras más sinceras condolencias”.