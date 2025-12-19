;

Encuentran sin vida a hermana del alcalde de Quilaco en cauce del Río Biobío

Tras el hallazgo en el sector Fundo El Edén, Bomberos realizó el rescate del cuerpo y la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias.

Martín Neut

Rio Biobio

Rio Biobio

Durante este viernes fue hallado el cuerpo de Laudelina Urrutia, de 60 años, en el Río Biobío, en la comuna de Quilaco, región del Biobío. La mujer era hermana del alcalde de la comuna, Pablo Urrutia, vínculo que fue confirmado por la policía y por la Municipalidad de Quilaco.

El cadáver fue localizado en el sector Fundo El Edén. Carabineros adoptó el procedimiento inicial, mientras que Bomberos de Quilaco realizó el rescate del cuerpo.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

“Nuestras más sinceras condolencias”

Según antecedentes preliminares, la causa de muerte podría estar asociada a una inmersión, luego de que la mujer se bañara en el río durante la tarde del jueves y desapareciera.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Quilaco señaló: “Como Administración de la Municipalidad de Quilaco, comunicamos con profundo pesar el sensible fallecimiento de quien fuera en vida la señora Laudelina, hermana de nuestro alcalde”.

Agregaron que “como municipio y comunidad acompañamos a nuestro alcalde y a toda su familia en este difícil momento, expresando nuestras más sinceras condolencias”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad