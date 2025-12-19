En una señal política de alto simbolismo republicano, el Presidente electo, José Antonio Kast, llegó este jueves hasta la residencia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Acompañados por sus respectivas esposas, Pía Adriasola y Marta Larraechea, ambos líderes sostuvieron una reunión que calificaron como “amena, muy familiar y mirando a Chile”.

El encuentro forma parte de la ronda de citas protocolares que Kast ha impulsado tras su victoria, buscando enviar un mensaje de estabilidad y continuidad institucional. “Le dije que aquí solo había un presidente en este momento, que es el presidente Frei”, señaló Kast al inicio de su intervención, destacando la disposición del exmandatario DC para colaborar con el futuro gobierno.

El rol de Frei: Inversión y mundo

Uno de los puntos centrales del diálogo fue la reinserción internacional de Chile y la economía. Kast no escatimó en elogios hacia la gestión diplomática de Frei, reconociendo su papel clave en la apertura de mercados. “Si hay alguien que ha hecho mucho por Chile en temas de traer inversión... es el presidente Frei”, afirmó el líder republicano, agregando que “inversión es trabajo, inversión es calidad de vida”.

Por su parte, Eduardo Frei reafirmó su compromiso de Estado más allá de las trincheras políticas. “Siempre he trabajado y he ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos... y siempre estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile”, aseguró el exjefe de Estado.

Próxima parada: Michelle Bachelet

En su alocución, Kast confirmó que este espíritu de diálogo se extenderá a otros exmandatarios. Anunció explícitamente que buscará reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet. “Lo mismo haré con ella, le pediré consejos, le diré cómo lo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial”, adelantó.

El Presidente electo también valoró el gesto de su contendora, Jeannette Jara, y del actual mandatario Gabriel Boric, enfatizando que busca construir una “transición republicana en el amplio sentido de la palabra”, donde la oposición tenga un espacio de respeto y donde se cuiden las normas constitucionales para que “Chile pueda volver a crecer con todos”.