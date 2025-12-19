La UC tiene a su primer refuerzo para 2026: ya es oficial

Universidad Católica anunció este viernes a su primer refuerzo para la temporada 2026. Se trata de Justo Giani, mediocampista argentino proveniente de Aldovisi, elenco de la Primera División del fútbol trasandino.

“Comunicamos oficialmente la llegada del volante argentino al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada. El jugador superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club”, escribieron los cruzados en redes sociales.

“Justo Giani se incorporará a los trabajos de la UC el 5 de enero, cuando el equipo dirigido por Daniel Garnero retome la preparación para los desafíos del 2026″, añadió la institución.

El volante, de 26 años, arribó a San Carlos de Apoquindo como agente libre tras completar una gran campaña en Argentina, donde disputó un total de 31 partidos con la camiseta de “Tiburón”, convirtió 6 goles y aportó 4 asistencias.

Esta será la primera experiencia de Giani fuera del fútbol argentino, luego de sus pasos por Quilmes, Newell’s Old Boys, Patronato y Atlético Tucumán.