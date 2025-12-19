;

Uno de los juguetes más polémicos de los últimos años tendrá su llegada al cine con una película que contará su historia

El proyecto llegará bajo la firma de Sony y ya tiene director.

José Campillay

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial

Desde hace ya un par de años que los diferentes estudios de cine han vuelto a apostar fuertemente por la creación de películas basadas en juegos de mesa o juguetes.

Bajo este escenario, durante las últimas jornada se dio a conocer que uno de los muñecos más famosos en la actualidad, pero polémicos al mismo tiempo, llegará a la gran pantalla.

Se trata nada más y nada menos que de Labubu, un personaje de peluche coleccionable originario de Hong Kong pero masificado y reconocido mundialmente, en todas las culturas y en varios rangos etarios.

Sony Pictures ya dio luz verde para este proyecto, el cual ha ido tomando forma poco a poco. En este contexto, recientemente se dio a conocer al director.

El elegido es nada más y nada menos que Paul King, reconocido por éxitos como Paddington y Wonka. Además de dirigir, también se desempeñará como productor bajo la firma de Department M y Wenxin She.

El cineasta destaca por su habilidad para transformar personajes excéntricos en figuras queridas y accesibles para toda la familia, algo que resulta importante en este caso en el que se han levantado tantas teorías y conspiraciones.

Hay que recordar que, además de ser coleccionables estéticos y llamativos, tienen relevancia cultural. Pero hay quienes vinculan su imagen a temas y entidades oscuras. Sin embargo, empíricamente, no dejan de ser un peluche atractivo como adorno.

En cuanto al filme como tal, por el momento se encuentra en etapa inicial y muy prematura, sin guionista definido. Tampoco se tiene claridad de su formato, si será animado, live-action o híbrido (considerado dentro de la acción real).

Origen y explosión del fenómeno Labubu

Kasing Lung, artista de Hong Kong establecido en Europa, creó Labubu como parte de una serie ilustrada de ‘monstruos’ con estética tierna e intrigante.

Tras años siendo un producto de nicho, Pop Mart impulsó su masificación mediante blind boxes, paquetes sorpresa que generan expectativa al ocultar el contenido hasta el momento de la apertura.

Esta mecánica, potenciada por videos de unboxing en plataformas digitales y su uso como complemento de moda, disparó la demanda a nivel global.

