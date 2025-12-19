Liberan parte de los archivos del caso Epstein: qué contienen y cómo acceder para leer los documentos

Tras años de especulación y teorías conspirativas, la justicia de Estados Unidos comenzó a liberar los archivos sellados relacionados con el fallecido financista y depredador sexual Jeffrey Epstein. Sin embargo, contrario a lo que circula en redes sociales, el material no es una “lista de clientes” ni un registro de vuelo secreto, sino el expediente judicial de una demanda por difamación iniciada en 2015 por la víctima Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein.

A continuación, te explicamos qué hay exactamente en estos papeles y, lo más importante, cómo puedes consultarlos directamente.

¿Qué contienen los archivos liberados?

El material desclasificado por orden de la jueza Loretta Preska abarca más de 900 páginas de documentos legales. Su contenido incluye:

Declaraciones y Deposiciones: Transcripciones de interrogatorios a testigos y víctimas, como Johanna Sjoberg, quien relata encuentros con figuras públicas.

Transcripciones de interrogatorios a testigos y víctimas, como Johanna Sjoberg, quien relata encuentros con figuras públicas. Menciones a Terceros: Aparecen nombres de alto perfil como Bill Clinton , Donald Trump , el Príncipe Andrés y Stephen Hawking . Es crucial entender que aparecer en los documentos no implica una acusación de delito . En muchos casos, se les menciona en preguntas de abogados, correos electrónicos o testimonios sobre cenas y viajes, sin que se les vincule a actividades ilegales.

Aparecen nombres de alto perfil como , , el y . Es crucial entender que . En muchos casos, se les menciona en preguntas de abogados, correos electrónicos o testimonios sobre cenas y viajes, sin que se les vincule a actividades ilegales. Correos Electrónicos y Mociones: Comunicaciones internas que evidencian cómo operaba la red de tráfico sexual y la defensa legal de Maxwell.

Lo que NO contienen es una “lista negra” definitiva de pedófilos. Muchos de los nombres son personas que simplemente volaron en sus aviones, trabajaron para él o fueron mencionados incidentalmente durante el juicio.

¿Cómo acceder a los documentos?

Los archivos son públicos y pueden ser consultados por cualquier persona con conexión a internet. Debido al alto tráfico, algunos sitios pueden presentar lentitud, pero existen vías oficiales y espejos seguros:

CourtListener (Fuente Directa): El repositorio legal Free Law Project aloja la base de datos completa del caso. Paso 1: Ingresa al sitio web de CourtListener. Paso 2: Busca el caso Giuffre v. Maxwell. Paso 3: Dirígete a las entradas más recientes del “docket” (expediente) o busca los archivos etiquetados como “unsealed” (desclasificados). DocumentCloud y Medios de Comunicación: Dado que el sitio del tribunal suele colapsar, medios como The New York Times, CNN o Wired han subido los PDF a plataformas como DocumentCloud, donde la lectura es más fluida y permite búsquedas por palabras clave dentro del texto. El Archivo Judicial: Si prefieres la fuente judicial pura, los documentos corresponden al caso 15-cv-07433 en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

Los expertos recomiendan leer los documentos con cautela y verificar el contexto de cada mención, evitando caer en la desinformación que circula en plataformas sociales.

Para un análisis más profundo sobre las implicancias legales de estas revelaciones, puedes ver el siguiente video explicativo: