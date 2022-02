El trailer más esperado: Doctor Strange in the Multiverse of Madness mostró su gran adelanto en el Super Bowl

Fue uno de los adelantos más esperados. Como cada año, el Super Bowl no sólo impactó con el show de medio tiempo, sino también con sus comerciales, donde siempre se presentan trailers de películas y novedades.

Y ahí, Doctor Strange in the Multiverse of Madness mostró sus mejores cartas, lanzando un clip de lo que será la cinta que se estrenará el próximo 6 de mayo.

“Los hechos ocurridos en la tercera película de Spider-Man parecen haber causado estragos con el multiverso”, indicaron en la web de Xataka.com tras observar las imágenes.

Una previa donde pudimos ver no sólo a Bennedict Cumberbatch en todo su esplendor, sino también la reaparición de personajes como Wanda (Elizabeth Olsen), que hicieron delirar a los fans.

Enter a new dimension of Strange. Watch the official trailer for Marvel Studios' #DoctorStrange in the Multiverse of Madness. Only in theaters May 6. pic.twitter.com/p1S4Vq5HBc — Doctor Strange (@DrStrange) February 13, 2022

Doctor Strange encantó en el Super Bowl 2022

Así, los seguidores de Marvel quedaron en llamas con el trailer que se presentó en medio del partido entre los Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals.

“El trailer de Dr Strange complementado con el avance que se vio en el Super Bowl solo confirman que esa película será una LOCURA TOTAL Y ABSOLUTA”, dijo un fanático.

Mientras, otro indicó que “dios mío la calidad cinematográfica que tiene Dr Strange 2 es una locura, Sam Raimi es un director jodidamente talentoso, que putísimo hype tengo con esta película diosssss encima las filtraciones se confirman totalmente con este nuevo trailer, se viene algo muy grande”.

Dios mío la calidad cinematográfica que tiene Dr Strange 2 es una locura, Sam Raimi es un director jodidamente talentoso, que putisimo hype tengo con esta película diosssss encima las filtraciónes se confirman totalmente con este nuevo trailer, se viene algo muy grande pic.twitter.com/c66BVxk6Vq — 𝐃𝐞𝐧𝐣𝐢 𝐄𝐦𝐢𝐲𝐚 チェンソーマン (@Kamina_97) February 13, 2022

El 2° trailer de Dr Strange 🔥 #MultiverseOfMadness

Que pedazo de peliculon que se viene, bendito sea el multiverso pic.twitter.com/t1DDUK2aLx — Isma (@_chisspita_) February 13, 2022

Así estaba el productor de Dr Strange Multiverse of Madness cuando escribió el guión pic.twitter.com/XbtMtcEgHT — L. Olea 🤙🏻 (@tioolea) February 13, 2022

4 Dr Strange en la misma película TE CAGAS El mejor personaje de todo Marvel. pic.twitter.com/qf9afKv9WL — L. Olea 🤙🏻 (@tioolea) February 13, 2022

QUE TAN LOCO TIENEN QUE ESTAR LOS DE MARVEL PARA PONER LA VOZ DE PATRICK STEWART EN EL TRAILER DE DR STRANGE, NO ESTABA LISTA PARA ESO CASI ME MUERO DE UN INFARTO — cami; LTWT -98 (@otbsoIoneIy) February 13, 2022

De esta forma, Doctor Strange in the Multiverse of Madness generó de todo en su gran adelanto en el Super Bowl 2022. ¿Ya quieren verla?