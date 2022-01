Filtración reveló la posible presencia de un icónico personaje de Marvel en “Doctor Strange 2”

Marvel volvió a sufrir una filtración, aunque esta vez se trata de un error que reveló de forma muy sutil la eventual aparición de un icónico personaje en la nueva película Doctor Strange 2.

**ESTA NOTA PUEDE CONTENER SPOILERS**

Hace más de un mes que se estrenó Spider-Man: No Way Home y las repercusiones no se detienen. La cinta marcó un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Los futuros proyectos del MCU están marcados por un factor, el multiverso. Tras los hechos sucedidos en la película protagonizada por Tom Holland se abrió una puerta a un sinfín de posibilidades.

Con la aparición de los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield se pudo mostrar los efectos de los hechizos del Doctor Strange. Sin embargo, la presencia de estos Hombres Araña es solamente la parte amistosa, ya que se desencadenó una larga lista de consecuencias.

En este contexto, con un Universo totalmente desvirtuado por lo ocurrido, El Multiverso de la Locura que nos presentará el hechicero supremo en sus nuevas películas tiene muchas novedades.

Para la siguiente fase de Marvel ya se comenzaron a instalar algunos rumores con bastante fuerza. La posibilidad de una versión alterna de Tony Stark, o los primeros indicios de Los 4 Fantásticos son parte de lo que se prevé.

Si bien la mayoría de los detalles han tomado bastante fuerza, ninguno ha sido confirmado. Sin embargo, durante las últimas horas se dio un error revelador.

Marvel sufre con nuevas filtraciones

Esta vez la filtración que afectó a ‘La Casa de las Ideas’ se basa en un error de confidencialidad. Con “Doctor Strange 2” cada vez más cerca de llegar a los cines, la ‘filtración’ de una fotografía en los trabajos reveló la aparición de un personaje clave.

De momento se conoce gran parte del elenco principal de la cinta, con Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) y Xochitl Gomez (America Chavez), entre otros.

Pero un registro compartido desde un estudio de doblaje llegó a fortalecer algunos rumores que hablan acerca de otras apariciones o cameos de icónicos personajes.

Se trata de una historia publicada por Mariana Torres, que presta su voz para Wanda Maximoff en los doblajes al portugués. En la foto aparece junto a Manolo Rey, el actor que dobla a Tobey Maguire.

Además, un detalle que se logra apreciar es la polera de Rey, con los tres Spider-Man retratados juntos. De esta manera, una posible aparición del Peter Parker de Maguire es altamente probable.

“Doctor Strange 2” (Multiverso de la Locura) se estrenará el 5 de mayo de este 2022 y se espera que siga apareciendo más material extraoficial de la cinta.