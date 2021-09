The Last of Us: Terminó el rodaje del capítulo piloto de la serie basada en el videojuego

Por estos días HBO trabaja en la producción de la serie de The Last of Us, basada en el exitoso videojuego del mismo nombre producido por Naughty Dog.

El director del episodio piloto, Kantemir Balagov, ha dado a entender que el primer capítulo de la ficción ya ha completado la grabación. Esto lo hizo mediante una publicación en Instagram, donde también agradeció la oportunidad que se le dio para encabezar esta parte del proyecto.

La serie de The Last of Us es producida por HBO y se está filmando en Canadá. Ya comenzaron con el trabajo en julio del presente año.

Además, esta serie contará con la presencia del actor chileno Pedro Pascal, quien interpretara a Joel. Cabe mencionar que este hecho ha dejado más de alguna interrogante de lo que pasará con su papel en The Mandalorian de Disney.