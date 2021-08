La tercera temporada de “The Mandalorian” comenzaría a grabarse en septiembre

La serie del universo de Star Wars, The Mandalorian, ya se prepara para iniciar la tercera temporada y continuar su aventura en una galaxia muy, muy lejana.

Según indica Carl Weathers, actor estadounidense que forma parte del elenco de la serie, las grabaciones de la nueva temporada comenzarían en septiembre.

The Mandalorian se estrenó en 2019 a través de la plataforma Disney+, ambientada cuatro años más tarde de la caída final del Imperio Galáctico.

La historia narra las aventuras de un solitario cazarrecompensas mandaloriano que lleva a cabo diferentes trabajos, alejado del centro de la galaxia y de la autoridad de la Nueva República.

En uno de esos trabajos conoce al adorable y famoso ‘Baby Yoda’, lo que provoca un giro en su destino y decide cambiar sus objetivos como asesino.

La producción tuvo una buena recepción por gran parte de la fanaticada de la franquicia, algo que no es muy fácil entre la comunidad de fans.

A día de hoy, la serie cuenta con dos temporadas, cada una consta de 8 capítulos que han contado con la participación de varios directores y guionistas reconocidos a lo largo de la saga, donde destaca Dave Filoni.

Mando, como se le conoce al protagonista, es interpretado por el chileno Pedro Pascal, sin embargo de momento existe una incógnita con su futuro en la serie.

Esto debido a que el actor actualmente está rodando la serie The Last of Us, para la plataforma de streaming HBO Max, competencia directa de Disney+.

Por ahora no existen certezas respecto a lo que sucederá con su interpretación, pero ya todo estaría a punto para la grabación de la tercera temporada de The Mandalorian.