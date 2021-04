¡Por fin hay fechas! El rodaje de The Last of Us comenzará en julio de este año

La serie de The Last of Us comenzará su rodaje el próximo 5 de julio, en Calgary, Canadá, para ser finalizada en junio de 2022.

La producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey será la primera en ser producida por PlayStation Productions, un estudio formado por Sony para llevar a la pantalla grande sus exitosos videojuegos.

La adaptación de The Last of Us estará a cargo de Craig Mazin, creador de la exitosa serie de HBO Chernobyl, en conjunto con Neil Druckmann, director de los videojuegos.

Es importante mencionar que varias autoridades canadienses, entre ellas el primer ministro de Alberta, Jason Kenney, aseguraron que esta será “la producción más grande de televisión o cine” en la historia del país.