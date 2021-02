Estrenos de marzo en Netflix: serie de “Chascas” Valenzuela entre las destacadas

Netflix anunció los nuevos contenidos que serán estrenados durante marzo en series, películas, documentales y contenido de niños, entre las que se encuentra: “¿Quién mató a Sara?”, la serie creada por José Ignacio “Chascas” Valenzuela.

El gigante del streaming tiene preparadas 14 series, 15 películas, 9 documentales, 8 estrenos para niños y 3 animé en donde destacan nuevas temporadas de producciones originales de la marca como la tercera parte de “Drive To Survive”, “Paradise:PD” y “Millenials”.

Sin embargo el que más expectación causó en el país es la llegada de ¿Quién mató a Sara?, que será lanzada el 24 de marzo y contará la historia de Alex Guzmán, quien fue apresado e inculpado injustamente por el asesinato de su hermana Sara y que volverá tras 18 años a descubrir quién es el culpable.

Asimismo, desde la plataforma destacan Sky Rojo, que cuenta con la participación de la cantante argentina Lali Expósito y Haunted: Latinoamérica, que serán estrenadas el 19 y 31 de marzo, respectivamente. A ellas se suman “Los Irregulares”, “The One”, “Boda o Hipoteca”, entre otras.

En cuanto a las películas, Netflix abrirá el mes con las tres partes de “Karate Kid” desde el primero de marzo. A medida pasen las semanas los usuarios podrán disfrutar de producciones como “Un ninja en Beverly Hills”, “Los Ilusionistas II”, “Sexy por Accidente” y “Akelarre”, entre otros.

Sin embargo cuando se trata de documentales, lo que los fanáticos del rap están esperando es el estreno de “Biggie: I Got a Story to Tell”, también el primer día del mes. Se trata de una nueva producción que hablará sobre la vida y obra del rapero y productor The Notorious B.I.G, quien fue asesinado en 1997 a los 24 años.

A esta se sumarán ocho producciones más entre las que destacan: “Seaspiracy: La pesca insostenible”, “Nevenka: Breaking the Silence” y “Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE.UU.”. Esta última llegará el 17 de marzo y habla de quien estuvo detrás de un fraude que logró que hijos de ricos y famosos ingresaran en prestigiosas universidades de Estados Unidos.

También habrá ocho nuevos contenidos para niños como las nuevas temporadas de “StarBeam” y “Fabuloso vocabulario”, sumado a “Titanes del Pacífico: Tierra de nadie”, “Sangre de Dragón y la segunda temporada de “The Beginning”, tres lanzamientos pensados para los fanáticos del animé.