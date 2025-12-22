;

Violento asalto en San Bernardo: denuncian violación a joven de 20 años tras robo en su domicilio

Dos sujetos armados irrumpieron en un domicilio de calle El Maulín, robaron diversas especies y trasladaron por la fuerza a la mujer.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante este lunes, Carabineros investigó un violento asalto a una vivienda en la comuna de San Bernardo, ocurrido en calle El Maulín, luego de que una joven denunciara haber sido víctima de abuso sexual y violación en el contexto del delito.

Según los antecedentes preliminares, dos sujetos armados ingresaron al domicilio, sustrajeron celulares y otras especies y posteriormente tomaron por la fuerza a una mujer de 20 años, a quien trasladaron a otro lugar.

Tras lo ocurrido, la víctima concurrió a la 62ª Comisaría de San Bernardo, donde realizó la denuncia, lo que activó diligencias a cargo de unidades especializadas de Carabineros para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

