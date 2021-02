Netflix lanzará “Biggie: I Got a Story to Tell, el nuevo documental de Notorious B.I.G.

El 1 de marzo, Netflix estrenará un nuevo documental sobre la vida y obra de Notorious BIG, asesinado en 1997, a los 24 años.

La producción, titulada Biggie: I Got a Story to Tell, abordará los orígenes del rapero, uno de los más emblemáticos de los 90, y contará con entrevistas a personajes cercanos al artista, como su madre, Diddy o Faith Evans.

En 2018, Netflix ya había estrenado Unsolved, una serie documental sobre crímenes sin resolver, en la que se abordan los asesinatos de “Biggie” y 2Pac, su rival.

Para anunciar su estreno, el gigante del streaming compartió el tráiler oficial de Biggie: I Got a Story to Tell.