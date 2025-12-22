“La funeraria se percata...”: el duro relato de madre de uno de los bebés fallecidos que fueron intercambiados en Los Ángeles

Una insólita situación se registró el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, de la comuna de Los Ángeles, luego de que confirmaran que se intercambió por error a dos recién nacidos sin vida al momento de ser entregados a sus familias.

En conversación exclusiva con Radio ADN, Jessenia Seguel, mamá de uno de los lactantes fallecidos, entregó más detalles de lo sucedido.

“Esto comenzó el día jueves. Yo me hospitalizo en el hospital de Los Ángeles, previo acuerdo de los doctores que me sugirieron que me fuera al hospital por un riesgo que yo estaba corriendo durante mi embarazo", partió relatando.

“El día viernes a mí me hacen una cesárea. Mi bebé nace y a la hora fallece. Nosotros estuvimos todo el día y toda la tarde con él. Luego lo entregamos, donde quedó a disposición del hospital, y para esperar el alta mía para poder retirarla”, prosiguió.

“El alta mía ocurre el día de ayer domingo, y cuando nosotros vamos a retirar a nuestra bebé, la funeraria que nosotros llevamos se percata que le estaban entregando otro bebé que no correspondía al de nosotros en ninguna dimensión, ni siquiera en sexo, porque el de nosotros era femenino y el bebé que nos estaban entregando era masculino”, aseveró.

La mujer comentó además que “las dimensiones del bebé eran mucho más pequeñas porque era un fetito, y la bebé nuestra era de término, era mucho más grande. Y ahí el hospital le señala que era y la funeraria se puso firme y le dice que no, que ellos no lo van a retirar porque no correspondía a los datos que nosotros le habíamos entregado".

“Ahí nos hacen entrar a los papás, en este caso con mi esposo, y nos comentan que el bebé había sido entregado a otra familia por equivocación el día anterior, y esta familia ya lo había sepultado el bebé“, agregó.

“En el momento fue chocante, impactante, de rabia, de tristeza, angustiante, inexplicable. Y ellos no nos daban ninguna respuesta porque resulta que el turno que cometió el error no estaba, porque había sido el día anterior, y el turno que había recibido ese día era un turno nuevo que no manejaba información, pero aún así tampoco nos entregaban información de quién había sido el responsable, quién había entregado al bebé, nada”, declaró.

En esa línea, la mujer expresó que “por insistencia de nuestra familia, al final nos entregaron los datos, nos dieron los teléfonos de la otra familia del bebé. Yo los llamé y me dicen que yo fui quien les informó a ellos, porque el hospital no le informó nada de que habían entregado los bebés cambiados".

“Y después de como 40 minutos, recién el hospital llama a ellos oficialmente para informarles de la noticia, entonces igual fue una informalidad. Y lo otro negligente acá es que la persona que entregó el bebé, nosotros lo investigamos, es una persona que no tiene estudios de salud, es una persona joven que recién este año inició a estudiar una carrera en una universidad, pero de informática, ni siquiera de salud", añadió.

Finalmente, Jessenia Seguel comentó que el domingo “llegó el director como a dar la cara en este caso, pero fue nada porque no agilizaron nada, solamente nos pedían las disculpas correspondientes porque él ni siquiera conocía al personal que estaba operando”.

“Y lo único que nos mandaron fue un abogado de parte del hospital, pero el abogado fue solamente para, como ellos, respaldarse de que se hiciera el trámite más que nada porque realmente fue un operante el abogado que enviaron" complementó.

“Nosotros por lo pronto queremos solo que nos entreguen nuestra bebé para poder nosotros velarla hoy día y sepultarla mañana y posterior a ello nosotros iniciamos todo lo que va a ser lo legal, que eso ya va a tomar más tiempo", cerró.