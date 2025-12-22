;

Anticipan “ola de calor de verano” durante la Navidad en Santiago: este es el día que se esperan 37°

El pronóstico del tiempo adelantan la llegada de un calor extremo en las próximas jornadas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Anticipan “ola de calor de verano” durante la Navidad en Santiago: este es el día que se esperan 37° / batuhan toker

El verano acaba de comenzar en Chile y varias ciudades a lo largo del país han sido testigo de ello con un notorio aumento en las temperaturas en las últimas jornadas.

Bajo ese contexto, es que diversos pronósticos del tiempo anticipan la primera “ola de calor de verano” en los próximos días.

De hecho, se espera que en una de las jornadas venideras los termómetros alcancen los 37° en la capital del país.

Revisa también:

ADN

¿Qué día habrá 37°?

El sitio especializado Meteored, publicó en su plataforma un nuevo pronóstico del tiempo que anticipa la llegada de un calor extremo durante la previa de la Navidad.

Todo comenzará este martes 23 de diciembre, en donde las altas presiones se impondrán sobre la región Metropolitana, lo cual favorecerá cielos despejados y un ambiente estable.

En ese sentido, dicho pronóstico proyecta para el miércoles 24 de diciembre 34° en el centro de Santiago y también en sectores del sur de la capital, mientras que en el norte de la región Metropolitana se podrían alcanzar los 35°.

No obstante, el modelo GFS anticipa que este mismo miércoles 24 de diciembre los termómetros llegarán a los 37° en comunas como El Monte y Villa Alhué.

