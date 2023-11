“Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida“, es parte de lo que dice constantemente la atleta chilena Martina Weil, medalla de oro en los 400 metros planos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en un extenso video publicado durante la madrugada de este miércoles 8 de noviembre en su cuenta de Instagram, donde se refiere a la polémica del equipo de la posta 4×400, tras la denuncia de Poulette Cardoch a la que se sumó en las últimas horas Berdine Castillo, quien además apuntó directamente a Ximena Restrepo, mamá de Weil.

En concreto, Poulette Cardoch denunció que fue dejada fuera del equipo que corrió la posta en los Panamericanos, pese a tener el tiempo que la facultaba para correr y ser parte del equipo titular, mientras que Berdine Castillo apoyó sus dichos, agregando que en su caso, la madre de Martina Weil, Ximena Restrepo, habría pedido que ella no corriera ese día.

“Perdón a mis compañeras de equipo”

El video de Martina Weil parte con ella pidiendo perdón a sus compañeras de equipo, especialmente a Berdine Castillo y Poulette Cardoch, a quienes además les dedica parte del mensaje que acompaña el registro, indicando que “no saben la pena que me da que esta experiencia que debería haber sido tan increíble fuese así. Perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese”.

En ese sentido, la atleta dice en el video que “no tengo más que pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así, de que realmente estén haciendo estas acusaciones, de que sientan que el proceso haya sido tan poco transparente, pero por otro lado siento que esta fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas, que esto viene de arriba, que esto no pasa por nosotras”.

A lo anterior, Weil agrega que las atletas tuvieron que firmar un documento “que decía que no podíamos criticar las decisiones técnicas de la federación antes de poder competir en los Panamericanos y es un documento que yo firmé, que me obligaron a firmar. Lo que sí puedo contar es lo que pasó realmente ese día, fue la peor experiencia que he tenido en mi vida en una competencia, en un momento dije ‘me cagaron los Panamericanos’. Esto fue después de los 4×100, después del 400 y lo único que podía pensar era ‘no puedo creer que mis primeros juegos en Chile se van a terminar así'”.

Su versión de lo ocurrido

Luego, Martina Weil pasa a explicar su versión de todo lo ocurrido minutos antes de que se corriera la posta 4×400 en los Juegos Panamericanos, situación que estuvo lejos de ser agradable para las atletas debido a una acalorada pelea entre entrandores y miembros de la federación.

“Llegamos a la pista, anuncian al equipo como nos habían dicho y las cosas como que se empiezan a descontrolar, quedamos todas un poco en shock de la cantidad de gente externa que empezó a llegar a la pista y empezaron a pelear, al final llegaron entrenadores, dirigentes de la federación, llegaron otros atletas, entre todo esto yo me acerqué al jefe técnico de la federación y le dije que por favor se fueran a pelear a otro lado, le dije ‘ustedes se supone que son adultos responsables, por favor váyanse a pelear a otro lado porque están matando a mis niñas’, porque estábamos todas ahí calentando viendo esta pelea, les pedí que por favor se fueran a pelear a otra parte porque se estaba poniendo mala onda la cosa y no se fueron”, señala la atleta.

A esto agrega el momento en que llega su mamá, Ximena Restrepo, indicando que “llegó mi mamá como en su función de mi entrenadora acá cuando estoy sin entrenador, y me vio mal, me vio con los ojos hinchados, lágrimas y el rímel corrido y todo, me dice ‘qué pasó’ y le cuento todo lo que estaba pasando, que estaban peleando los entrenadores, que la nómina, que las titulares, que las reservas y ella me dijo ‘ tu no te preocupes, tu sigue calentando’ y en ese momento yo me desenchufé de la situación. Entre todo esto llegó la Berdine, nosotros sabíamos que iba a correr, yo la agarré de la mano, la felicité por su 800, le dije ‘vamos con todo’, pero ahora mirando para atrás efectivamente puede que no haya sido suficiente y me siento super mal, y le pido perdón honestamente de no haberla sostenido más, pero yo también lo estaba pasando pésimo, ver a mis compañeras de equipo con las que llevo tanto tiempo corriendo, con las que he viajado por todo el mundo pasándola así de mal porque la falta de liderazgo que había en el equipo, por la falta de una persona a cargo”.

El video publicado por Martina Weil durante la madrugada además expone lo vulnerables que se sientieron las atletas previo a la competencia, apuntando a la falta de un liderazgo claro por parte de la federación. “Esto era minutos antes que tuviéramos que entrar a la pista a correr, la cámara de llamado fue como ir al matadero, nunca lo había pasado tan mal en mi vida antes de correr. Todavía no entiendo como fue que corrimos lo que corrimos. Me da mucha pena y mucha rabia que esta situación se haya producido por falta de liderazgo, por falta de manejo, porque en la única disciplina que es conectiva en este deporte tan individual no había nadie velando por el bien del equipo y eso fue lo que sentí yo y lo que me dio tanta pena cuando fui y le pedí al entrenador que se fueran a pelear a otro lado como que a nadie le importó cómo se sentían las que realmente iban a correr, cómo se sentían las personas que iban a estar en la pista, yo miraba a mi alrededor y estaban todas llorando”, dice.

“Entiendo por qué la gente está enojada”

En el registro, se ve a la corredora emocionada y muy afectada por lo ocurrido, indicando que “pensando en esa situación, pensando en la carga psicológica, entiendo por qué la gente está enojada, entiendo por qué mis compañeras de equipo se sienten como se sienten porque en verdad nuncia hubo un liderazgo claro, y en ese sentido aunque yo nunca hubiera escuchado lo que dijo realmente mi mamá, porque no lo escuché, cuando ella me vio a mi, cuando ella llegó a la pista y me vio llorando, diciéndole ‘mamá, mis Juegos Panamericanos se acabaron’ y ‘mis Juegos Panamericanos fueron lo peor del mundo’, que se haya enojado, que haya reaccionado mal porque nos quiere mucho, ella ha viajado con nosotras, ella fue encargada del relevo, entonces vernos a todas nosotras en ese estado creo que fue muy duro para ella también, entonces eso fue lo que pasó desde mi punto de vista cada una lo pasó peor que la otra, no es que haya habido una intención de algunos de hacer sentir mal a las otras, yo creo que cada una trató de lidiar con la situación de la mejor manera que pudo y mi manera de lidiar con las cosas es quedarme callada, yo estaba enrabiada, yo en verdad no lo podía creer”

“No tengo palabras para explicar lo que estábamos sintiendo en ese momento, pero cuando ves para el lado y ves a una de tus compañeras de equipo llorando desconsolada porque le dijeron que iba a correr, después le dijeron que no iba a correr, y después le dijeron que iba a correr de nuevo es como ‘qué está pasando’, fue una cosa de locos, yo nunca he vivido una situación así, he corrido relevos toda mi vida, todo tipo de relevos y nunca había visto una cosa de esta magnitud y que haya llegado a este nivel y que se estén haciendo las acusaciones que se están haciendo, no tengo palabras para explicar, pero eso fue lo que pasó, lo pasamos todas pésimo, el bus de vuelta a la villa fue terrible (…) No tengo mucho más que decir, pero lo pasamos todas super mal, fue una situación super desagradable, fue super penca, fue super penca que los Juegos Panamericanos hayan terminado de esa manera”, agrega Martina Weil.

La corredora termina sus palabras reiterando que “le pido perdón a la Berdine, perdón por no haber sido mejor capitana de equipo, perdón por no haber lidiado con la situación de la mejor manera, nunca fue mi intención que se sintieran así y si no salí a defenderlas más temprano hoy día fue porque de verdad no entendía lo que estaba pasando, que fue super duro para todas y ustedes son parte de mi equipo y he corrido con ustedes un millón de veces y las conozco y las aprecio mucho y pucha, ojalá haya un cambio esta vez sí en la federación y que las reglas queden claras al final porque las cosas suceden por falta de liderazgo, esta no es culpa de los atletas, esto es culpa de lo que viene de más arriba”.

Revisa aquí las declaraciones de Martina Weil: