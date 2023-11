“Apoyo completamente a mis compañeras Berdine y Poli”: Isidora Jiménez se refiere a polémica del atletismo en Santiago 2023

“Yo sí apoyo completamente y estoy con mis compañeras Berdine y Poli“, con estas palabras la velocista chilena Isidora Jiménez, se refirió a la polémica que ha rodeado al atletismo nacional tras los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego que la corredora Poulette Cardoch denunciara que la bajaron de la posta 4×400 a dos horas de competir, a la que se sumó Berdine Castillo, quien además acusó a la madre de Martina Weil, la exatleta Ximena Restrepo, de haberla discriminado.

Tal como lo hicieron en su momento Poulette Cardoch y Berdine Castillo, Isidora Jiménez usó sus historias en la red social Instagram para citar a sus compañeras y entregarles todo el apoyo tras lo sucedido.

Isidora Jiménez entrega el apoyo a sus compañeras luego que Martina Weil, su compañera en la posta 4×100 -competencia en la que ganaron medalla de plata en Santiago 2023- explicara también a través de Instagram lo sucedido y pidiera perdón a Berdine Castillo y Poulette Cardoch por “por no haber sido mejor capitana de equipo, perdón por no haber lidiado con la situación de la mejor manera, nunca fue mi intención que se sintieran así (…) Fue super duro para todas y ustedes son parte de mi equipo y he corrido con ustedes un millón de veces y las conozco y las aprecio mucho y pucha, ojalá haya un cambio esta vez sí en la federación y que las reglas queden claras al final porque las cosas suceden por falta de liderazgo, esta no es culpa de los atletas, esto es culpa de lo que viene de más arriba”.

“No es común…”

En su historia de Instagram, Isidora Jiménez pegó las publicaciones de Cardoch y Castillo y señaló que “espero que estas prácticas no vuelvan a pasar y empatizo además con la incertidumbre y pésima sensación de enterarse de cambios a dos horas de la prueba“.

En es sentido apuntó que cambiar a las atletas a última hora, es decir, el mismo día de la competencia, no es algo que se haga de forma común en los equipos de posta chilenos, por lo que esa decisión ya es algo extraño.

“Eso no pasa, no es algo común para los equipos de relevos en Chile que te avisen de la “nada” que hay cambios, sin motivos, el mismo día“, puntualizó Jiménez sin explayarse más sobre el tema.

Revisa aquí la publicación de Isidora Jiménez: