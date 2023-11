Este viernes 3 de noviembre se lleva a cabo una nueva jornada de competencias en Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde el Team Chile buscará sumar preseas para ampliar su medallero.

La delegación nacional cerró el día de ayer con dos nuevas medallas: una de plata obtenida por Anaís Hernández, Martina Weil, Isidora Jiménez y María Ignacia Montt en los 4×100 relevos femenino, y una de bronce conseguida por Giselle Delgado y Ana María Pinto en el dobles del squash femenino.

Estos logros permitieron que nuestro país llegara a las 46 medallas; con 8 de oro, 20 de plata y 19 de bronce. A su vez, Chile queda en el séptimo lugar del medallero de los Panamericanos 2023, a la espera de los resultados que se puedan dar hoy.

La agenda del Team Chile en Santiago 2023 hoy 3 de noviembre

08:33 horas | Golf, segunda ronda | Joaquín Niemann | La Reina

09:06 horas | Golf, segunda ronda | Guillermo Pereira | La Reina

09:10 horas | Canotaje, K1 500 metros, final | Ysumy Orellana | San Pedro de la Paz

09:20 horas | Canotaje, K2 500 metros, final | Camilo Valdés y Marcelo Godoy | San Pedro de la Paz

09:55 horas | Canotaje, C1 200 metros, final | María José Mailliard | San Pedro de la Paz

10:10 horas | Canotaje, K4 500 metros, final | Ysumy Orellana, Maira Toro, Daniela Castillo y Fernanda Iracheta | San Pedro de la Paz

10:24 horas | Tiro con arco, arco compuesto, cuartos de final | Alejandro Martin vs Sawyer Sullivan (EE.UU) | Parque Peñalolén

10:30 horas | Voleibol masculino, quinto al octavo puesto | Chile vs República Dominicana | Arena Parque O’Higgins

10:51 horas | Lucha grecorromana, 77 kilos | Eduardo Bernal vs Adrian Maynard (BAR) | Centro de Entrenamiento Olímpico

11:00 horas | Esgrima, florete por equipos | Leopoldo, Gustavo y Juvenal Alarcón vs Argentina | Estadio Nacional

11:15 horas | Rugby seven femenino | Chile vs Canadá (16:15 horas vs Brasil y 19:35 horas vs México) | Municipal de La Pintana

11:25 horas | Lucha grecorromana, 60 kilos | Cristóbal Muñoz vs Kevin de Armas (CUB) | Centro de Entrenamiento Olímpico

12:00 horas | Esgrima, sable por equipos | Florencia Cabezas, Elisabeth Mayor y Yolanda Muñoz | Estadio Nacional

12:10 horas | Tiro con arco, arco recurvo, cuartos de final | Ricardo Soto vs Jack Williams (EE.UU) | Parque Peñalolén

12:55 horas | Rugby seven masculino | Chile vs Uruguay (17:55 horas vs Argentina y 21:15 horas vs Jamaica) | Municipal de La Pintana

13:00 horas | Básquetbol, quinto puesto | Chile vs República Dominicana | Estadio Nacional

14:00 horas | Karate, +68 kilos femenino | Javiera González | Estadio Nacional

14:00 horas | Natación artística, equipos | Soledad y Trinidad García, Nicolás Campos, Theodora Garrido, Isidora Letelier, Antonia Mella, Josefa Morales, Rocío Vargas y Valentina Valdivia | Estadio Nacional

14:30 horas | Tiro con arco, equipos mixto recurvo | Ricardo Soto y Javiera Andrades vs Equipo de Atletas Independientes | Parque Peñalolén

14:55 horas | Tiro con arco, equipos mixto compuesto | Alejandro Martín y Mariana Zúñiga vs Estados Unidos | Parque Peñalolén

17:00 horas | Tenis de mesa, equipos | Paulina Vega, Daniela Ortega, Tania Zeng / Nicolás Burgos, Gustavo Gómez, Alfonso Olave | Centro de Entrenamiento Olímpico

17:10 horas | Atletismo, semifinales 800 metros planos | Berdine Castillo | Estadio Nacional

17:20 horas | Atletismo, lanzamiento de la bala | Matías Puschel | Estadio Nacional

17:24 horas | Breaking femenino | Menta vs Nathana (BRA) | Chimkowe

17:32 horas | Breaking femenino | Vale Chica vs Xunli | Chimkowe

18:10 horas | Atletismo, 10.000 metros | Carlos Díaz | Estadio Nacional

19:10 horas | Atletismo, lanzamiento de la jabalina | María Paz Ríos | Estadio Nacional

19:14 horas | Breaking masculino | Matita vs Choky (PUR) | Chimkowe

19:29 horas | Atletismo, salto triple | Luis Reyes | Estadio Nacional

19:38 horas | Breaking femenino | Daf vs Ricky Rules (COL) | Chimkowe

19:45 horas | Hockey césped masculino, final | Chile vs Argentina | Estadio Nacional

20:00 horas | Balonmano masculino, semifinal | Chile vs Argentina | Polideportivo de Viña del Mar

20:00 horas | Fútbol femenino, final | Chile vs México | Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

20:10 horas | Atletismo, 1.500 metros | Josefa Quezada | Estadio Nacional