Santiago 2023: la programación para el Team Chile hoy 3 de noviembre

Hoy viernes 3 de noviembre continúa la acción en Santiago 2023 para el Team Chile, donde nuestros deportistas continúan dando batalla por superar la cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos respecto a lo hecho hace cuatro años en Lima.

En cuanto a la jornada matinal de este día, está la opción del canotaje de disputar tres finales en San Pedro de la Paz y la disputa de llaves decisivas por el tiro con arco.

Respecto a la tarde, está como hito la final del fútbol femenino ante México y del hockey césped masculino contra Argentina. Además, el balonmano masculino se medirá contra los trasandinos en semifinales.

La agenda del Team Chile en Santiago 2023 hoy 3 de noviembre

08:33 horas | Golf, segunda ronda | Joaquín Niemann | La Reina

09:06 horas | Golf, segunda ronda | Guillermo Pereira | La Reina

09:10 horas | Canotaje, K1 500 metros, final | Ysumy Orellana | San Pedro de la Paz

09:20 horas | Canotaje, K2 500 metros, final | Camilo Valdés y Marcelo Godoy | San Pedro de la Paz

09:55 horas | Canotaje, C1 200 metros, final | María José Mailliard | San Pedro de la Paz

10:10 horas | Canotaje, K4 500 metros, final | Ysumy Orellana, Maira Toro, Daniela Castillo y Fernanda Iracheta | San Pedro de la Paz

10:24 horas | Tiro con arco, arco compuesto, cuartos de final | Alejandro Martin vs Sawyer Sullivan (EE.UU) | Parque Peñalolén

10:30 horas | Voleibol masculino, quinto al octavo puesto | Chile vs República Dominicana | Arena Parque O’Higgins

10:51 horas | Lucha grecorromana, 77 kilos | Eduardo Bernal vs Adrian Maynard (BAR) | Centro de Entrenamiento Olímpico

11:00 horas | Esgrima, florete por equipos | Leopoldo, Gustavo y Juvenal Alarcón vs Argentina | Estadio Nacional

11:15 horas | Rugby seven femenino | Chile vs Canadá (16:15 horas vs Brasil y 19:35 horas vs México) | Municipal de La Pintana

11:25 horas | Lucha grecorromana, 60 kilos | Cristóbal Muñoz vs Kevin de Armas (CUB) | Centro de Entrenamiento Olímpico

12:00 horas | Esgrima, sable por equipos | Florencia Cabezas, Elisabeth Mayor y Yolanda Muñoz | Estadio Nacional

12:10 horas | Tiro con arco, arco recurvo, cuartos de final | Ricardo Soto vs Jack Williams (EE.UU) | Parque Peñalolén

12:55 horas | Rugby seven masculino | Chile vs Uruguay (17:55 horas vs Argentina y 21:15 horas vs Jamaica) | Municipal de La Pintana

13:00 horas | Básquetbol, quinto puesto | Chile vs República Dominicana | Estadio Nacional

14:00 horas | Karate, +68 kilos femenino | Javiera González | Estadio Nacional

14:00 horas | Natación artística, equipos | Soledad y Trinidad García, Nicolás Campos, Theodora Garrido, Isidora Letelier, Antonia Mella, Josefa Morales, Rocío Vargas y Valentina Valdivia | Estadio Nacional

14:30 horas | Tiro con arco, equipos mixto recurvo | Ricardo Soto y Javiera Andrades vs Equipo de Atletas Independientes | Parque Peñalolén

14:55 horas | Tiro con arco, equipos mixto compuesto | Alejandro Martín y Mariana Zúñiga vs Estados Unidos | Parque Peñalolén

17:00 horas | Tenis de mesa, equipos | Paulina Vega, Daniela Ortega, Tania Zeng / Nicolás Burgos, Gustavo Gómez, Alfonso Olave | Centro de Entrenamiento Olímpico

17:10 horas | Atletismo, semifinales 800 metros planos | Berdine Castillo | Estadio Nacional

17:20 horas | Atletismo, lanzamiento de la bala | Matías Puschel | Estadio Nacional

17:24 horas | Breaking femenino | Menta vs Nathana (BRA) | Chimkowe

17:32 horas | Breaking femenino | Vale Chica vs Xunli | Chimkowe

18:10 horas | Atletismo, 10.000 metros | Carlos Díaz | Estadio Nacional

19:10 horas | Atletismo, lanzamiento de la jabalina | María Paz Ríos | Estadio Nacional

19:14 horas | Breaking masculino | Matita vs Choky (PUR) | Chimkowe

19:29 horas | Atletismo, salto triple | Luis Reyes | Estadio Nacional

19:38 horas | Breaking femenino | Daf vs Ricky Rules (COL) | Chimkowe

19:45 horas | Hockey césped masculino, final | Chile vs Argentina | Estadio Nacional

2o:00 horas | Balonmano masculino, semifinal | Chile vs Argentina | Polideportivo de Viña del Mar

20:00 horas | Fútbol femenino, final | Chile vs México | Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

20:10 horas | Atletismo, 1.500 metros | Josefa Quezada | Estadio Nacional