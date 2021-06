Ministerio Público abrió investigación de oficio tras detección de variante Delta del covid en Chile

Durante esta jornada, el Ministerio Público informó que se abrió una investigación de oficio para aclarar las circunstancias del ingreso al país de una mujer contagiada con la variante Delta del covid.

La persona es oriunda de San Javier, en la Región del Maule. Por esta razón, la fiscalía de la zona buscará determinar si se cumplieron los protocolos de ingreso a Chile y si efectivamente realizó la cuarentena obligatoria.

El fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, se refirió a “la preocupación que ha generado en la comunidad la posibilidad de que esta persona no haya respetado algún tipo de protocolo sanitario“.

“El día de ayer (viernes), la Fiscalía de San Javier inició una investigación de oficio y despachó una orden de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI), con el objeto de establecer si se ha generado un riesgo para la salud pública, si esta persona ha generado algún tipo de infracción a la cuarentena, principalmente por la posibilidad de haber tenido contacto con otras personas durante el tiempo que debió estar respetando su cuarentena”, argumentó el persecutor.

Cabe señalar que también este sábado se presentó una querella en contra del ministro de Salud, Enrique Paris, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, y todos quienes resulten responsables de la violación de la normativa sanitaria, la omisión de denuncia y eventual falsificación de documento público.

“La autorización para el egreso prematuro de cuarentena en hotel de tránsito y la omisión de denuncia, han sido indudablemente cometidas u omitidas, respectivamente, por funcionarios públicos“, afirma la querella que presentó el abogado Luis Mariano Rendón.

Asimismo, el alcalde de San Javier, Jorge Silva, señaló en entrevista con ADN este sábado que “lo importante es señalar que da lo mismo si al final fue o no fue al funeral o estuvo en algún lugar o no estuvo, el tema es el 12 de junio hay un PCR positivo, hubo ocho días en que no sabemos qué pasó con ella y, además, lo importante es esta variante Delta. Preocupémonos en realidad de combatir este tema que es altamente contagiosa”.