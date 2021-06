Alcalde de San Javier por persona contagiada con variante Delta: “Hubo ocho días en que no sabemos qué pasó con ella”

El alcalde de San Javier, Jorge Silva, manifestó su preocupación sobre la persona contagiada con la variante Delta del coronavirus que arribó desde Estados Unidos y sostuvo que “hubo ocho días en que no sabemos qué pasó con ella”.

En entrevista con ADN, la autoridad de la comuna donde la paciente que fue confirmada como el primer caso de la mutación del covid-19 asistió y tiene familia, señaló que tras su llegada al país, “no se cumplió con lo que se establece de los cinco días de cuarentena en el aeropuerto o en un sector de ahí de aislamiento”.

De hecho, ante la polémica que ha causado la situación el edil afirmó que “nadie se contactó conmigo. Nadie, ni siquiera el ministerio, la subsecretaría, menos de Salud del Maule ni la seremi”.

“Hubo ocho días en que no sabemos qué pasó con ella”

Por otra parte, el alcalde Silva expresó que “lo importante es señalar que da lo mismo si al final fue o no fue al funeral o estuvo en algún lugar o no estuvo, el tema es el 12 de junio hay un PCR positivo, hubo ocho días en que no sabemos qué pasó con ella y, además, lo importante es esta variante Delta. Preocupémonos en realidad de combatir este tema que es altamente contagiosa”.

El edil también dio a conocer que como municipio tienen “12 casos declarados contacto estrecho, de los cuales, hay cinco intradomiciliarios que están en residencia sanitaria, y siete sociales”.

Sin embargo, indicó, “es allí donde la otra preocupación que tenemos es que, además, el día 23 de junio aparece positiva por covid-19 una hermana y ella en estos días se pasea por toda la comuna, anduvo en un restaurant, anduvo en una tienda”.

Preocupación por posible foco de contagio

Silva también manifestó su preocupación por que San Javier se convierta en una comuna de foco de coronavirus y añadió que “sabemos que esta es una situación altamente contagiosa y no sabemos qué ocurrió entre los contactos, entre los familiares”.

“Se sostiene por ahí desde el ministerio de que ya estarían en residencias sanitarias, cosa que a mí no me consta, por cuanto, a mí no me llamó ni desde el ministerio el señor ministro, ni la subsecretaría, ni el Servicio de Salud del Maule, ni la Seremi de Salud regional”, agregó.

Alcalde San Javier: “Hubo una situación se equivocaciones”

Tras cuestionamientos a la autoridad sanitaria por el caso, el alcalde fue enfático en señalar que “yo simplemente lo que he hecho es salvaguardar en mi comuna en los términos en los que nosotros lo estamos señalando, que hubo una situación se equivocaciones, hubo varios temas que ocurrió en el Ministerio”.

“Simplemente lo que digo es que tomemos más acción ahora y que nos preocupemos de combatir efectivamente la variante Delta que esa es la situación que nos preocupa”, continuó.

Finalmente, el alcalde Jorge Silva le hizo un llamado a las autoridades de Ministerio de Salud a que “se acerquen al municipio de San Javier, que hablen con nosotros para poder nosotros tener un trabajo más preciso y poder en realidad combatir esta variante Delta y ver cuáles van a ser nuestras posiciones y la posición del ministerio para empezar a trabajar desde ya, y poder evitar que esto se propague”.