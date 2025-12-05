Hasta 30 mm de lluvia: revelan dónde se concentrarán las precipitaciones de este sábado en Chile / Mario Davila

Durante los últimos días lo han confirmado los pronósticos del tiempo: la llegada de una nueva baja segregada a Chile traerá de vuelta la lluvia a la zona central.

Las condiciones meteorológicas se volverían inestables y, más allá de la nubosidad, incluso se habla de posibilidad de tormentas eléctricas en algunas zonas.

Andrés Moncada, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), detalló el panorama para este fin de semana.

“Una baja segregada, o núcleo frío en altura, promete chubascos y también tormentas eléctricas en los sectores precordilleranos y cordilleranos entre las regiones de Coquimbo y el Biobío”, explicó el experto.

Para este sábado 6 de diciembre las precipitaciones más intensas se concentrarán en las cumbres andinas de las regiones de O’Higgins y del Maule. “Podríamos tener acumulados de hasta 30 milímetros”, calculó Moncada.

“En particular, en la Región Metropolitana, esperamos chubascos y tormentas eléctricas en cordillera y precordillera con montos acumulados de hasta 15 milímetros”, añadió.

Pese a que la probabilidad es baja, hay una chance que aparezca “una que otra gotita” en las comunas del sector oriente de la capital en horas de la tarde.

En tanto, el domingo 7 también se repetiría un escenario similar, sin salir del tramo cordillerano.

“El fin de semana, además, viene acompañado por un descenso en las temperaturas máximas. No superaremos los 25°C en el centro de la capital", cerraron desde la DMC.