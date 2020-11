Astrónomo José Maza y su programa de TV para niños y niñas: “Si no les enseñamos ciencia, no estamos formando gente del siglo XXI”

Estos dos últimos años han sido muy acontecidos para Chile —obviando el estallido social y la pandemia del Covid-19— en materia de astronomía. Luego del eclipse del año pasado, quedan pocas semanas para el próximo que cruzará las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Biobío el 14 de diciembre, aunque se podrá ver de manera parcial en todo el territorio nacional.

Mientras tanto y en ese contexto, el astrónomo José Maza ha llevado a cabo diversos proyectos no sólo sobre esta materia, sino también para difundir el conocimiento, especialmente a niñas y niños. Es así que llegará a la televisión con El Cosmos del Profe Maza, espacio que se estrenará este 28 de noviembre de manera simultánea en TVN y TV Educa Chile.

En diálogo con Tu Nuevo ADN —conducido por Andrea Obaid, cuya productora NeuronaGroup realizó este programa educativo—, el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999 explicó de qué se tratará su arribo a la pantalla chica y, en particular, cómo fue la experiencia de verse a sí mismo en formato animado.

“A los años que yo llevo en este camino, hacer cosas nuevas es difícil porque uno ya ha hecho mucho”, señaló el profesor Maza. “Pero esta cosa no la había hecho jamás, nunca me había transformado en un mono animado, así que bueno, vamos a ver si esto prospera y es fecundo o es de una vez solamente”.

Agregó que “tengo confianza en que los niños se interesan mucho por la astronomía y tengo gran interés en llegar a los niños en todos los formatos. Este es un nuevo formato”.

Por esta razón decidió llegar a la televisión, considerando además su extenso currículum académico, que incluye numerosas publicaciones y hasta eventos masivos. Pero también acaba de lanzar Marte: La próxima frontera para niños y niñas, libro que llega luego de Somos polvo de estrellas para niños y niñas.

“Estoy muy entusiasmado con llegar al público más chiquitito porque el futuro del país está ahí, las semillas hay que ponerlas en la primera edad de los niños“, remarcó el académico. “Así que esto de los monos animados y el canal TV Educa Chile, que muchos jóvenes en pandemia lo han estado viendo, me pareció una plataforma distinta y muy interesante. Espero que los niños lo gocen y si tiene buena acogida, a lo mejor seguiremos haciendo la segunda parte de la serie”.

Sobre el contenido de El Cosmos del Profe Maza, contó que “vamos a estar abordando temas lo más simples posible, uno no le puede explicar a los niños qué son las ondas gravitacionales, porque uno estaría horas tan sólo dando el contexto”.

“Vamos a hablar del eclipse, del Sol, qué es lo que es la Luna, qué son los asteroides, cómo se forman los planetas. Vamos a hablar de los hoyos negros, que a los niños les interesa mucho y les produce un poquitito de escalofríos ser tragados por un hoyo negro, así que les diremos que no hay peligro, que no los tragará nadie”, completó.

Respecto de la falta de formación educativa en torno a la astronomía, Maza criticó que “la ciencia es una de las grandes faltas de la sociedad en Chile, nunca ha apostado por la ciencia, la educación de todo el mundo. Esto de tener un eclipse a domicilio es una oportunidad, es un experimento de la naturaleza que lo van a ver todos los niños en La Araucanía. Ahí lo tienen”.

“Entonces es cosa de decirles, explicarles lo que van a ver, contarles cuándo lo pueden ver y cómo verlo y que lo vivencien. A mí me parece extraordinario y quisiera creer que los niños después de ver el eclipse se emocionen y quieran estudiar los volcanes, el mar, la naturaleza, el cambio climático. Son los temas del siglo XXI, la ciencia está tan metida en este siglo que si no les enseñamos ciencia a los niños, no estamos formando gente del siglo XXI“, sentenció el académico.