Presidente Boric y relaciones con Argentina tras victoria de Milei: “Al embajador lo designo yo, no al otro lado”

Este martes, el Presidente Gabriel Boric se refirió a cómo abordará las relaciones diplomáticas con Argentina, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

El Mandatario chileno señaló que espera comunicarse prontamente con el libertario, y que pese a sus diferencias políticas, estas “no nos pueden nublar en que nuestra integración entre Chile y Argentina es absolutamente necesaria“.

“El pueblo chileno con el pueblo argentino son pueblos hermanos, por lo tanto, mi deber como Presidente de la República es que, independiente de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen entre el Presidente electo y el Gobierno en ejercicio en Chile, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras“, indicó.

Asimismo, el Jefe de Estado reiteró que esas diferencias “no nos pueden nublar en que nuestra integración entre Chile y Argentina es absolutamente necesaria y es lo que voy a defender durante todos los años que nos quedan de mandato”.

Nuevo embajador o embajadora

Por otro lado, el Presidente Boric abordó la discusión respecto a quién será el nuevo embajador o embajadora en Argentina, tras la salida de Bárbara Figueroa de dicho cargo.

Esto ya que han surgido voces que apuntan al nombramiento de un embajador de carrera, mientras que otros abogan por una persona con experiencia política, y desde el Partido Comunista buscan no terminar mermados en un cargo que estaba bajo su poder.

Al respecto, el Mandatario fue enfático en manifestar que “no necesito que nadie me diga lo que como Presidente tengo que hacer o no. Acá tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones y, por lo tanto, voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existan“.

“Nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso, pero el embajador lo designo yo, no al otro lado y eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina”, cerró.