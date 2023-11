Democracia Viva: ministro Montes asegura que “no tuvo” información ni antecedentes previos al 16 de junio

La jornada de este lunes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS) aseguró que no ha recibido ningún tipo de información o antecedente previo al día en que estalló el caso Democracia Viva, es decir, el 16 de junio.

Recordemos que la semana pasada Contraloría publicó un informe donde reveló una serie de irregularidades en los traspasos del Ministerio de Vivienda (Minvu) a fundaciones en 15 de 16 seremis. Ademas, durante el fin de semana, la diputada Catalina Pérez (RD) declaró que había comunicado sobre el caso a inicios de junio.

En síntesis, la parlamentaria reveló que ella había informado sobre la situación de Democracia Viva a la directiva de su partido. Asimismo, el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, confirmó que se había enterado de este rumor el 7 de junio y que se lo había comunicado a la exsubsecretaria Tatiana Rojas y al expresidente de RD, Juan Ignacio Latorre.

A raíz de esta situación, el Partido Republicano realizó una acusación constitucional en contra del titular del Minvu, argumentando que sería un “error político” que varias autoridades supieran de las irregularidades en los convenios, excepto el ministro Montes.

Por otro lado, la mañana de este lunes, en medio de la inauguración del conjunto habitacional Carmela Carvajal, en Renca, el ministro Montes fue consultado sobre los dichos de la parlamentaria. En respuesta, aseguró que no ha recibido ningún tipo de información o antecedente previo al caso.

“Información previa no tuve”

“Está claro que la (ex) subsecretaria recibió la información, de parte de no sé qué lugares, pero de varias otras personas. Información previa hasta el 16 de junio yo no tuve; antecedentes previos. En algún momento se habló de que RD estaba contratando mucha gente en Antofagasta, y mucho antes de todo esto, le pedí a la subsecretaria que lo investigara y me dijo que eso no era así“, manifestó.

En esa línea, el secretario de Estado afirmó que apenas estalló el caso, el Minvu tomó acciones inmediatas. Además, de destacar que “el modelo que había, que se aplicó a los municipios, y que se aplicaban a las fundaciones, tenía muchos forados. Y a través de esos forados se podía colar el bicho de la corrupción“.

Finalmente, respecto a la eventual acusación constitucional, el ministro Montes fue enfático en señalar que es parte de los derechos de los parlamentarios. “Yo fui parlamentario mucho tiempo, me tocó estar en muchas acusaciones constitucionales, es parte de los derechos de los parlamentarios y espero que lo evalúen y lo decidan“.