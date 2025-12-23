;

PDI intensifica búsqueda de Luz Espinoza, mujer de 55 años desaparecida en Malloa

Se desplegaron a más de 130 funcionarios y equipos especializados para rastrear seis predios de la comuna, luego de que se perdiera el rastro de la mujer el pasado 31 de octubre.

Cristóbal Álvarez

Luz Espinoza Galaz

Luz Espinoza Galaz / Foto Municipalidad de Malloa

Durante la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) intensificó las diligencias por la desaparición de Luz Espinoza Galaz, de 55 años, con un amplio operativo de rastreo en al menos seis predios de la comuna de Malloa, en la Región de O’Higgins.

Según se informó, la búsqueda se desarrolló con un puesto de mando instalado en el Estadio de Malloa y la participación de cerca de 130 funcionarios especializados provenientes de la Región Metropolitana, O’Higgins y el Maule.

En concreto, el despliegue incluyó a la Brigada de Adiestramiento Canino, el Departamento de Operaciones Subacuáticas de la PDI, además de apoyo del Ejército y Bomberos.

La mujer se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de octubre, fecha en que se perdió completamente su rastro. No obstante, la denuncia fue activada recién el 2 de noviembre, cuando una sobrina —con quien trabajaba en labores de aseo— llegó hasta su domicilio y advirtió que no se encontraba en el lugar.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la mujer habría salido voluntariamente de su vivienda. En el inmueble fueron hallados su dinero en efectivo y parte de su documentación, mientras que su teléfono celular y otros documentos personales no fueron encontrados. Hasta ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre su paradero y las diligencias continúan en desarrollo.

