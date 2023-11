Jefe de Asesores de La Moneda asegura haber conocido del caso Democracia Viva nueve días antes que estallara en los medios

El jefe de Asesores de La Moneda y exdiputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, llegó temprano, este lunes, hasta la comisión especial investigadora de Asentamientos Precarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, tras dos infructuosas citaciones.

El también ex subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) llegó temprano hasta el edificio en Valparaíso. Antes de la presentación, conversó con congresistas oficialistas. Y si bien el inicio del diálogo fue tenso, gracias al temblor registrado en la región se pudo alivianar el ambiente.

El diputado José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión, antes del encuentro adelantó sus expectativas: “Espero que se diga la verdad, que se respondan todas las preguntas, lo más importante es que hoy se deje este show que se ha generado, producto que La Moneda no ha querido que venga Miguel Crispi. Hoy se puede saldar el tema y quedar muy claro las condiciones y lo que podemos hacer como Cámara de Diputados, que es lo más importante”.

En la misma línea, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la vocera Camila Vallejo, aseguró esta jornada que ha habido colaboración por parte de la administración para abordar el caso.

Cabe recordar que son tres aristas las que se indagan: la de Contraloría, la del Ministerio Público y la del Congreso.

La declaración de Crispi

Son, hasta ahora, 52 fundaciones y organizaciones no gubernamentales las que están siendo investigadas por la justicia. Con eso como telón de fondo fue que se citó a Crispi en su calidad de ex Subdere.

En su exposición, el exdiputado aseguró haber sabido de la noticia el 7 de junio. El Presidente Gabriel Boric se enteró el 16 del mismo mes, cuando apareció en los medios:

“El Presidente supo el día 16, yo me enteré de este rumor el día 7 y mi actuar tiene que ver con lo que, entiendo, corresponde a mis funciones y su naturaleza; también las que no son parte de mis funciones y lo que corresponde hacer cuando hay un rumor es decir: ‘Bueno, no seamos tan displicentes, puede ser un caso grave’. Y se deriva. Administrativamente, en la administración pública, quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones y responder por sus actos públicos es el superior jerárquico que, en este caso, se aloja en la Subsecretaría de Vivienda”.

La superioridad jerárquica recaía, en ese entonces, en la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, correligionaria de Crispi y de los involucrados, en particular, en los traspasos de dineros a la Fundación Democracia Viva.

Luego, el sábado 24 de junio, el Presidente Boric le solicitó la renuncia al cargo a Rojas.

Finalmente, en cuanto a la arista Procultura, de la que Crispi validó un proyecto de recuperación de fachada en Antofagasta, el ex subdere negó tener vínculos.