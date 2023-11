Diputada Catalina Pérez reaparece y asegura que apenas supo del Caso Convenios se comunicó con las autoridades del partido

Un nuevo capítulo sumó el llamado “Caso Convenios“ este domingo: la diputada Catalina Pérez, expresidenta de Revolución Democrática, hoy suspendida de la colectividad, habló del caso en el que se vio involucrada por la relación amorosa que mantenía con Daniel Andrade, ex RD y presidente de la Fundación Democracia Viva, por los millonarios fondos ($426 millones) que recibió vía Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta.

En conversación con La Tercera, Pérez contó que supo de una posible irregularidad a principios de junio, más o menos dos semanas antes que la situación estallara en el reportaje publicado por el medio antofagastino Timeline: “(Había) una denuncia que circulaba de manera informal por distintos canales de que había irregularidades en la Seremi de Vivienda y vinculadas a la fundación Democracia Viva. Estaba firmada por la Asociación de Funcionarios (del Serviu)”.

“La primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego esto se conoce públicamente la semana siguiente. Yo siempre lo comuniqué todo al partido, todo lo que yo iba sabiendo lo iba comunicando. Nunca guardé información para mí”, planteó.

En la denuncia, explicó la parlamentaria, se apuntaba al uso de su nombre “por parte del seremi (Carlos Contreras, su exjefe de gabinete) que había un trato privilegiado, que habría un maltrato, o sea, era una denuncia administrativa”.

Para entonces, acotó, la información era “bien difusa”, al punto que “nunca supe el monto de los convenios, la modalidad de asignación ni cómo se entregaban estos recursos que eran vía trato directo”.

Entonces fue que habló con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (también militante de Revolución Democrática) y con el presidente de la colectividad, el senador Juan Ignacio Latorre.

“Jamás pensé que ellos (Andrade y Contreras) pudiesen haber estado haciendo algo malo, irregular, o que algo de lo que me estaban diciendo no era real”, planteó.

Pérez también aseguró no haber hablado con el jefe de Asesores de Palacio, Miguel Crispi, o el entonces ministro Giorgio Jackson: “Conversé con quienes creo tenía que conversar. Con el Gobierno, conversé con la subsecretaria, que era la que estaba a cargo de esto. Respecto a mi partido, conversé con el presidente, que creo que era lo que correspondía”.

Con todo, también abordó sus propias decisiones: “En mi punto de prensa inicial cometo un error, que es no asumir la responsabilidad propia dentro de lo que está ocurriendo, no asumir ningún error político. Creo que allí sabíamos que había algo que se tenía que investigar (…) Siempre me preocupé de mantener una conversación permanente con el senador Latorre. Nunca tuve nada que ocultar, siempre fui muy clara y abierta con los pasos que creía que había que hacer”.