Paz Suárez vuelve a su cargo en el PPD tras polémicos dichos contra Carolina Tohá

La vicepresidenta del Partido por la Democracia (PPD), Paz Suárez, volvió a su cargo mencionado en el colectivo hace unos días, tras ser suspendida por una frase que emitió en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Todo inició cuando, mediante WhatsApp, la secretaria de Estado le expresó su molestia a la timonel del PPD, Natalia Piergentili, por catalogar al electorado de gobierno como “monos peludos” en una entrevista. Ante esto, Suárez dijo en el canal Vía X:

“Tohá se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich. Así que, que se enoje lo que quiera”. Sin embargo, esta frase generó que el secretario general del partido, José Toro Kemp, presentara una denuncia en su contra.

De este modo, el Tribunal Supremo del PPD decidió darle curso, por lo que se le aplicó una suspensión a Suárez de su cargo como vicepresidenta. Sanción que llegó a su fin el pasado 21 julio, cuando la fiscalía del colectivo anunció que “conforme a las gestiones investigativas realizadas en el presente proceso disciplinario”, se resolvió dejar sin efecto la medida de suspensión con efecto inmediato, según consignó La Tercera.

“Es un acto de justicia”

Respecto a la resolución, Paz Suárez señaló en el medio mencionado que “considero que me hayan devuelto el cargo es un acto de justicia, porque no hice nada que pudiera perjudicar a mi partido, no actué basada en el daño al partido”.

“Hice un comentario de un hecho de connotación nacional, que no es ningún secreto. No hice nada de lo que me tenga que avergonzar”, cerró.