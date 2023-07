Ministro Montes afirma que no se puede descartar nuevos hechos vinculados al “caso convenios”

En medio de su visita a la región de Coquimbo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la renuncia del ahora ex seremi de la cartera del Maule, Rodrigo Hernández, y afirmó que no puede descartar que existan más investigaciones por irregularidades en convenios con fundaciones.

La tarde del viernes el secretario informó que le fue solicitada la renuncia al abogado militante de Revolución Democrática, luego de un extenso sumario administrativo a propósito del traspaso de recursos a la Fundación Urbanismo Social, la cual integró por más de seis años.

Tras esto, el ex seremi mediante una carta confirmó su renuncia, pero se defendió de las acusaciones afirmando que “firmó el convenio sin percatarse que favorecía a la fundación donde trabajó y que se trata más bien de una falla administrativa”.

“Yo quiero ser bien claro”

En esa línea, el ministro se refirió a la misiva de Rodrigo Hernández y dijo: “Es muy importante que el ex seremi plantee todo estos antecedentes en el proceso mismo, él va a ser convocado por el Ministerio Público”.

“Yo quiero ser bien claro en lo que ocurrió con él. Primero nosotros mandamos una comisión a investigar los hechos. Descubrimos ahí que él había ejercido mal su declaración de inhabilidad, porque él había trabajado antes en la empresa beneficiada. Por eso se inició una investigación sumaria y se lo suspendió del cargo”, agregó el titular del Minvu.

Asimismo, el ministro Montes afirmó: “Vamos a ver lo que dicen las instituciones en definitiva, no basta con lo que él diga”.

En tanto, consultado por el anuncio de investigaciones de la Fiscalía de Aysén investigación por traspasos entre fundaciones y organismos estatales, la autoridad de Gobierno dijo: “Desconozco los antecedentes mayormente, sé que está vinculada la gobernación, y eso tendrán que investigarse”.

“Si descarto o no que hayan otros hechos ligados a fundaciones en general en la organización del Estado, yo no puedo descartarlos. Espero sí que no lo hayan, espero que la verdad que esto haya sido algo más focalizado pero no tengo elementos como para decirlo”, cerró el ministro Montes.