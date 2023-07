Rodrigo Hernández, exseremi de Vivienda del Maule, presenta su renuncia y se defiende: “No he intervenido en ninguna parte del proceso”

Rodrigo Hernández, el exseremi de Vivienda de la región del Maule, ha presentado su renuncia tras la solicitud del Ministro de Vivienda, Carlos Montes. En una declaración pública, Hernández agradeció al Presidente Gabriel Boric y al Ministro Montes por la oportunidad de servir en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en la Región del Maule.

Hernández, militante de Revolución Democrática, afirmó tener la “tranquilidad absoluta” de que las interrogantes que han dado origen a la investigación sobre los convenios de campamentos en su región, se habrán podido dilucidar con los antecedentes que han sido puestos en conocimiento de las autoridades.

El ex seremi destacó que no intervino en ninguna parte del proceso que se llevó a cabo para la suscripción de convenios asociados a la Fundación Urbanismo Social, donde trabajó antes de ser autoridad. Aseguró que el equipo de la región, compuesto por funcionarios de carrera, asumió en todo momento su deber de abstención e imparcialidad.

“No sólo no he intervenido en ninguna parte del proceso que se haya llevado a cabo para la suscripción de convenios asociados a la Fundación en la que trabajé antes de ser autoridad, sino que el equipo de la región, compuesto por funcionarios de carrera, han asumido en todo momento que mi inhabilidad y deber de abstención e imparcialidad, se debía ejercer de manera preventiva y automática. En razón de lo anterior, siempre se ha asegurado un alto nivel ético y de probidad, que por cierto no sólo dependen de mi voluntad, sino de los altos estándares que tienen los funcionarios de este Ministerio”, se lee en la declaración.

Hernández asumió su responsabilidad política por una falla administrativa, relacionada con la renovación de la vigencia de Gestión Vivienda en el registro del MINVU, una entidad dependiente de la Fundación en la que trabajó. Aunque la renovación no supone ninguna transferencia directa de recursos, Hernández reconoció que debió abstenerse en este acto administrativo.

“Firmé sin percatarme”

“El 24 de noviembre de 2022, firmé la renovación de la vigencia de Gestión Vivienda en ese registro, sin percatarme de que se trataba de una entidad dependiente de la Fundación en la que trabajé; entidad que por cierto cuenta con más de 15 años de experiencia y trayectoria en materias de vivienda y urbanismo”, relata Hernández en su misiva pública.

“Se trata en definitiva, de un error que no puede permitirse en este contexto, y que motiva además mi indeclinable compromiso con el esclarecimiento de cualquier irregularidad, por lo que estaré, como corresponde, a disposición absoluta de toda investigación necesaria, tal y como ha sido hasta el día de hoy“, agrega.

El ex seremi agradeció el trabajo y compromiso de cada funcionario del Ministerio y aseguró que la región del Maule ha logrado un avance notorio en el Plan de Emergencia Habitacional, alcanzando más del 44% de la meta. Finalmente, agradeció las múltiples demostraciones de afecto que ha recibido durante este proceso difícil y aseguró que estará a disposición de toda investigación necesaria.