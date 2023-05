Flavio Quezada, miembro de la Comisión de Expertos, sobre aprobación del Estado Social de Derecho: “Esto no significa estatismo”

La tarde de este viernes, uno de los integrantes de la Comisión de Expertos y de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales, Flavio Quezada se refirió al nuevo proyecto constitucional.

En conversación con La Prueba de ADN, Quezada aseguró que “con el texto nuevo se ha abierto nuestra democracia, y junto a ello el rol del Estado respecto a las garantías de derechos sociales y protección de derechos laborales. Esto, no significa estatismo y es importante aclararlo“.

En ese sentido, el integrante de la Comisión explicó que una de las bases fundamentales del Estado Social de Derecho es la democracia. “Una de las bases es el estado democrático y social de derecho con provisión mixta, es decir, con participación privada y estatal. Ahora, cómo configurar esto, es algo que vamos a ir construyendo democráticamente a través de las leyes”, sostuvo.

Quezada añadió que, de esa forma, se ha ido construyendo un Estado Social “no solo en distintos países como lo son Alemania, España, Francia, Italia, sino también lo que Chile tuvo bajo la constitución del 25‘”.

“Nuestro país tuvo un modelo y siempre fue de provisión mixta, entonces, es posible un estado social que garantice derechos sociales, que proteja derechos laborales con provisión mixta”, aclaró.

Aislarse de la contingencia política

Por otro lado, el integrante de la subcomisión de Derechos Económicos, señaló que para redactar el nuevo proyecto constitucional es fundamental aislarse de la contingencia política.

“Yo no quiero prejuzgar a quienes vienen(…) pero sí me permitiría, como ciudadano, de pedirle que asuman una postura que para mi juicio fue clave, y es que cuando uno trabaja un texto constitucional no lo hace trabajando desde la contingencia política“, expresó.

Asimismo, Quezada reiteró que “tratar de tener un diálogo, un debate, aislado de la contingencia política, creo que nos permitirá llegar a un acuerdo que, si bien no es el texto que soñaría, sin duda es un gran avance para nuestra democracia“.

Diferencias con la Constitución actual

Finalmente, respecto a las diferencias de la Constitución vigente y el nuevo proyecto, se encuentra el reconocimiento a la educación pública. “Será una bonita forma de reencontrarnos con nuestra tradición, ya que nuestra historia siempre ha destacado el reconocimiento a la educación pública”, concluyó el experto.