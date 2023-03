“No tenemos relación diplomática plena”: Tohá justifica dichos del Presidente Boric sobre Bolivia y reconducción de migrantes

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este jueves a las palabras cruzadas entre el Presidente Gabriel Boric y la Cancillería de Bolivia, luego que el Mandatario señalara desde Colchane que el país vecino “hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera”.

Esto motivó la respuesta del vicecanciller Erwin Mamani. “Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo ésta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación“, dijo el funcionario de gobierno.

Consultada sobre este tema, la ministra Tohá precisó, sobre este cruce entre Boric y Bolivia, que las personas que están expulsadas, que tienen un decreto de expulsión, no van a tener ningún perdonazo. No en lo más mínimo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera, que quiero decir, no se acumuló en esta administración”.

Falta de relación diplomática

En esa línea, la ministra del Interior recordó que “cuando el gobierno del Presidente Boric asumió, ya había 20 mil personas con decreto de expulsión cursado sin que se hubiera ejecutado éste“.

“¿Qué es lo que sucede con Bolivia? Nosotros no tenemos relación diplomática plena con Bolivia, como sí la tenemos con Perú. Y, por lo tanto, con Perú hemos avanzado más rápido en tener acuerdos que significan que si personas pasan la frontera por un paso no habilitado sin cumplir los requisitos, se les devuelve y reingresan al territorio peruano”, continuó Tohá.

Junto con agregar que “en el caso de Bolivia, cuando esto sucede con personas de nacionalidad boliviana, ciertamente son recibidas, pero si son personas de otra nacionalidad, Bolivia no las está recibiendo. ¿Cómo se resuelve eso? No es con una ley chilena, porque la ley chilena no obliga a Bolivia, se resuelve con acuerdos bilaterales.

“Y por eso el trabajo que estamos haciendo es un trabajo diplomático, no solo gubernamental, sino también a través de los parlamentarios, con la diplomacia parlamentaria, a través del Parlamento Andino y ahora con motivo de la aplicación de infraestructura crítica, como hemos mejorado mucho más la capacidad de controlar la frontera, ha pasado a ser más, digamos, factible avanzar en esto. Porque también a Bolivia le importa que muchas personas que pasan la frontera no con mala intención, sino que la pasan producto de que hay una tradición, por ejemplo, de pueblos que son fronterizos”, cerró.