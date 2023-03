Este viernes se confirmó la llegada al ministerio de Relaciones Exteriores del abogado y académico Alberto van Klaveren. Con ello, se concreta la salida de la excanciller Antonia Urrejola, tras las polémicas filtraciones de audios de conversaciones con sus asesores en enero pasado.

Profesor titular de la Universidad de Chile, el licenciado en Ciencias Jurídicas de esa misma casa de estudios, master of Artes in International Studies de la University of Denver, Estados Unidos y Ph. D. (c) en Ciencia Política de la Universiteit Leiden, de Países Bajos, Alberto Van Klaveren también subsecretario de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Nacido en Ámsterdam, llegó a Chile a los 2 años. En 2018 encabezó el equipo jurídico que defendió a Chile en el litigio internacional con Perú, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Países Bajos.

Ha sido embajador en Bélgica, Luxemburgo y en la Unión Europea. Además, fue director de Planificación de Cancillería entre 1996 y 2001. Alberto Van Klaveren también, fue asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El cambio de gabinete fue uno de los temas que se tomó la última semana, la misma en la que se cumple un año desde que el Presidente Gabriel Boric, junto a las coaliciones Apruebo Dignidad, del Frente Amplio, y Socialismo Democrático, asumiera la administración del Estado. Los anteriores cambios de secretarías de Estado fueron en Interior, Salud y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), junto con la subsecretaría de Educación.

La última encuesta Data Influye mostró que el 79% de los consultados estaba a favor del cambio de gabinete. Los mismos consultados sindicaron que aquellos ministros con peor evaluación fueron Antonia Orellana, de Mujer y Equidad de Género; Maisa Rojas, de Medio Ambiente; Marco Antonio Ávila, de Educación; Nicolás Grau, de Economía; y la propia Antonia Urrejola, en el ministerio de Relaciones Exteriores.