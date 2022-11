En las próximas semanas, la Democracia Cristiana (DC) realizará su junta nacional donde se discutirá y analizará el futuro del partido, ante la masiva fuga de militantes.

Entre estos se encuentran los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, además del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

En conversación con La Tercera, el también senador Francisco Huenchumilla se refirió a esta situación, afirmando que la DC “hoy día parece un barco sin timón, sin objetivos claros. No veo una luz al final del túnel, en el sentido de cuál puede ser una salida a esta crisis. Por eso que muchos se van, otros anuncian otros referentes”.

Sobre esto, el parlamentario no descartó su salida de la Democracia Cristiana, afirmando que todo dependerá de lo que se zanje en la junta nacional. “No quiero irme del partido, pero puede que exista algún resultado que me deje sin alternativa. Espero que no sea así”, indicó.

Según Huenchumilla, en el pasado “tuvimos grandes crisis, y fue cuando un sector (del partido) se izquierdizó, hoy día hemos visto sectores del partido que se derechizaron. Eso no adhiere con el ADN democratacristiano que tengo yo“.

“Lo importante es que la DC pueda tener una línea respecto de lo que es, un relato que ofrecer a la sociedad en base a las razones por las cuales vino a la vida política. Nunca nos hemos identificado con los sectores más pudientes. A mi juicio, si hoy día hay sectores que se identifican plenamente con el modelo, bueno, esa no es la DC”, agregó.

Además, el senador realizó un duro análisis de lo que significa hoy la Democracia Cristiana en política. “No es relevante en el acontecer nacional. Mientras más controversias tengamos entre nosotros, el partido se vuelve intrascendente. Si no tenemos un destino, un objetivo, entonces esto es un barco a la deriva. La gente dice: “¿Qué son los democratacristianos?”. No son nada. Ese es el problema que tenemos“, aseguró,

Finalmente, Francisco Huenchumilla valoró la “sinceridad” de Ximena Rincón y Matías Walker por su salida del partido. “Es sano que estas posturas se sinceren, porque no fue posible llegar a un acuerdo al interior del partido respecto de las distintas visiones que tenemos. Es un sinceramiento que va en la dirección correcta de decirnos qué pensamos cada uno respecto del mundo político“, cerró.