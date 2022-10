Emilia Schneider estudia acciones legales contra Gonzalo de la Carrera tras dichos transfóbicos en su contra

La tarde de este miércoles la diputada Emilia Schneider afirmó estar estudiando acciones legales contra su par, Gonzalo de la Carrera, luego que el parlamentario emitiera dichos transfóbicos en su contra, durante una sesión en Sala

El hecho se produjo mientras se discutía el proyecto de reforma que garantiza la “inexpropiabilidad de los fondos” previsionales, cuando la congresista del Partido Comunes interpeló al ex republicano.

“Porque este sistema que tanto defienden, que prometía para el 2020, en un artículo en el diario El Mercurio, que los chilenos se pensionarían con el 100% de sus sueldos. Eso ya no pasó, no cumplió y su sistema fracasó. Eso era una proyección de la Asociación de AFP. Parece que no les va muy bien con los números, y no son tan secos como dice el diputado De la Carrera“, dijo la parlamentaria.

Tras esto, Gonzalo de la Carrera respondió: “Ella habla de mentiras y yo le quiero decir que he escuchado de usted dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición. Usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar. Tampoco puede exigir su derecho a menstruar“.

Lo anterior generó una ola de reclamos en la Sala, lo que llevó a suspender la sesión.

“Soy una persona trans orgullosa”

Tras esto, en un punto de prensa, Emilia Schneider expresó: “Al igual que cuando el diputado De la Carrera agredió al vicepresidente Alexis de la Cámara, está mintiendo. Yo en ningún momento lo llamé mentiroso”.

“Lo que dije fue: ‘que las AFP el 2000 prometían que el 2020 la gente iba a jubilar con el 100% de su sueldo, y señalé que no son tan buenos con los números, ni son tan secos como señala el diputado De la Carrera”, agregó.

En esa línea, la diputada Schneider apuntó: “Para dejarlo muy en claro, soy una persona trans orgullosa (…) y lo que está haciendo el disputado Gonzalo de la Carrera no es combatir un agenda, la Ley de Identidad de Género es ley de la República, aprobada por este Congreso y yo al igual que muchas personas trans, me acojo a esta ley para que el Estado respete quien soy y mi identidad”.

“Me gané el derecho a estar en el Congreso porque fui electa por la ciudadanía al igual que todas y todos mis colegas”, complementó.

Bajo ese contexto, la parlamentaria afirmó: “Estoy estudiando una acción judicial, lo vamos a llevar a la Comisión de Ética. Hay diputados que han comentado revivir proyectos para una sanción más alta en caso de agresiones”.

“La discriminación y el odio no tienen cabida en una democracia, porque son todo lo contrario a una democracia en la que caemos todos y todas”, cerró Emilia Schneider.