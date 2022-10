“Jamás podrá abortar”: los dichos transfóbicos de Gonzalo de la Carrera contra Emilia Schneider durante sesión de la Cámara

Una nueva polémica protagonizó el diputado independiente Gonzalo de la Carrera, tras increpar con dichos transfóbicos a su par de Comunes, Emilia Schneider.

El hecho se produjo durante la sesión en Sala, mientras se discutía el proyecto de reforma que garantiza la propiedad del afiliado sobre fondos de capitalización individual, más conocida como la inexpropiabilidad de los fondos. La iniciativa emana desde la oposición y ha recibido múltiples críticas.

El contexto

La diputada Schneider tomó la palabra para emplazar a los diputados Juan Antonio Coloma (UDI) y Cristián Araya (Partido Republicano) por sostener la premisa de la expropiación de los fondos. Cabe remarcar que el Gobierno ha negado este planteamiento en su programa de gobierno.

“El diputado Coloma y el diputado Araya mienten en este hemiciclo con total impunidad y eso es inaceptable. Pero me quedo tranquila, porque confiesan sus reales intenciones: defender a las AFP”, comenzó diciendo.

Agregó que “lamento profundamente que en vez de discutir cómo mejorar las pensiones, estemos discutiendo un proyecto que sólo viene a despejar miedos infundados que la derecha y otros diputados populistas de este hemiciclo han instalado”.

En esa línea, Schneider interpeló a Gonzalo de la Carrera. “Porque este sistema que tanto defienden, que prometía para el 2020, en un artículo en el diario El Mercurio, que los chilenos se pensionarían con el 100% de sus sueldos. Eso ya no pasó, no cumplió y su sistema fracasó. Eso era una proyección de la Asociación de AFP. Parece que no les va muy bien con los números, y no son tan secos como dice el diputado De la Carrera“.

El hecho

La diputada Claudia Mix, quien presidió la sesión, tuvo que llamar al orden tras la intervención de Emilia Schneider, ya que había diputados gritando y pidiendo la palabra. En medio de la tensión, Gonzalo de la Carrera hizo uso de la palabra.

“Ella habla de mentiras y yo le quiero decir que he escuchado de usted dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición. Usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar. Tampoco puede exigir su derecho a menstruar“, afirmó el parlamentario.

Esto generó una ola de reclamos en la sala. Al no haber orden, la sesión en la Sala de la Cámara se suspendió.

Las palabras de Gonzalo de la Carrera hacía la Diputada Emilia Schneider son absolutamente innecesarias, lamentables, equivocadas y transfobicas. Es imposible llevar la discusión sobre el aborto de manera responsable con personajes como estos. 🤦 pic.twitter.com/GByzs8FTsd — Carlos Sapag (@CarlosSapag) October 5, 2022

La réplica

Más tarde, en un punto de prensa, la diputada Emilia Schneider expresó que “no podemos seguir tolerando que, en este Congreso Nacional, autoridades electas infundan discursos de odio, porque eso afecta la democracia“.

“Es inaceptable que en una democracia sigamos incitando al odio a grupos que han vivido tanta discriminación como las diversidades sexuales y de género. Y no podemos seguir tolerando este nivel de impunidad. Las sanciones en la Comisión de Ética no están alcanzando para ponerle una raya a esos sectores de ultraderecha que lo que hacen es desquiciar el debate, ofender, insultar e incitar a la violencia”, expuso la parlamentaria de Comunes.