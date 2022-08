Hasta altas horas de la noche del miércoles los partidos oficialistas agrupados en Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad estuvieron definiendo una propuesta de mínimos comunes que modificarían en caso de imponerse la opción Apruebo en el plebiscito del salida del próximo 4 de septiembre.

La propuesta recibió fuego amigo: el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, habló de “suplantación de la voluntad popular”; mientras que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, lo vio como “una cocina de muy malos cocineros”. La respuestas a las críticas salieron la mañana de este viernes en ADN Hoy de parte del presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre.

“Las críticas de los alcaldes Jorge Sharp y Daniel Jadue no creo que sean representantes de los movimientos sociales ni mucho menos. Es la opinión de ellos y respetable. Soy presidente de un partido y reivindico el rol de los partidos en democracia; respeto y valoro a los movimientos sociales. Creo que tienen su rol en instalar agenda e incidir”, espetó el parlamentario.

Luego, argumentó la misma decisión: “Pero soy del partido oficialista y bajo el liderazgo del Presidente Boric nos pidió que llegáramos a un acuerdo de propuestas que serán discutidas democráticamente en el Congreso nacional, que tendrá un rol de implementación de la nueva Constitución; pero además, como hay cambio de paradigma, habrá también iniciativa de reforma constitucional e iniciativa de ley; y nuestra voluntad, al menos desde el Frente Amplio, es que todas estas propuestas las vamos a canalizar con participación ciudadana. Si se aprueba el texto, se aprueba el capítulo 11 de la nueva Constitución, que implica mecanismos de reforma democráticos, institucionales y participativos a la nueva Constitución. No es un texto escrito en piedra”.

En esa línea, Latorre le restó importancia a los dichos del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien aseguró que no habían garantías para implementar los compromisos acordados por el oficialismo.

“Ayer me llamó (Teillier) por toda la polémica e intentando explicar lo que dijo tal vez de manera no muy clara, que en el fondo es algo muy simple: todas estas propuestas que hacemos no son cambios inmediatos a la Constitución, porque son propuestas. El plebiscito del 4 de septiembre la gente va a tener en su papeleta Apruebo o Rechazo la propuesta del texto de nueva Constitución, no la propuesta de los partidos que hicimos en un pequeño documento de tres páginas donde hay algunas líneas donde nosotros nos comprometemos a impulsar cambios”, matizó el senador.

Con todo, el timonel de Revolución Democrática aseguró que “el oficialismo no tiene esos votos” para impulsar por si solo reformas a la nueva Constitución en caso de implementarse: “Algunas de estas reformas implican además plebiscito o referéndum ratificatorio. Eso implica soberanía popular. Guillermo decía que lo que no podemos comprometer es que se va a lograr porque necesitamos los votos”.

El tema central de las tratativas era “dar, de alguna manera clara, una señal a la ciudadanía respecto de cuestiones: que hay una campaña de desinformación brutal, millonaria, la campaña del rechazo, entre todas sus expresiones, están gastando $100 millones solo en publicidad en redes sociales. Y la gente en terreno cuando vamos a hacer campaña nos dicen que les llegan mensajes por Facebook, por Youtube, por Whatsapp donde les dicen que la vivienda social pasará a ser del Estado. Son cuestiones brutales. La gente queda con duda, con temor. Dice que tal vez no vale la pena aprobar esta Constitución. Uno de los temas era despejar estos aspectos”.

Con todo, lo acordado (“que es ‘una promesa de’, porque necesitamos los votos'”) son precisiones o adecuaciones. “Nosotros decimos: cuando nos toque legislar sobre esta materia, nuestro compromiso será el siguiente (…) Son precisiones legislativas que el mismo texto mandata al Congreso a hacer precisiones”, cerró el senador.