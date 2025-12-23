Temblor se registra en zona central de Chile hoy martes: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo
Senapred entregó más detalles del sismo percibido esta jornada.
Durante la madrugada de este martes, un temblor sacudió el norte del país.
Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 4,7 en la región de Valparaíso.
Mientras que su epicentro se ubicó a 24 kilómetros al oeste de La Ligua.
El temblor, que tuvo lugar a las22:05 horas, también se sintió en la región Metropolitana.
