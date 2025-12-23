Temblor se registra en zona central de Chile hoy martes: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Durante la madrugada de este martes, un temblor sacudió el norte del país.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 4,7 en la región de Valparaíso.

Mientras que su epicentro se ubicó a 24 kilómetros al oeste de La Ligua.

El temblor, que tuvo lugar a las22:05 horas, también se sintió en la región Metropolitana.