;

Ataque incendiario en Nueva Imperial deriva en incendio forestal: Conaf trabaja en el lugar

La quema de tres camiones cargados con madera propagó el fuego hacia el bosque de eucalipto en el fundo Peleco, obligando el despliegue de tres brigadas de emergencia.

Mario Vergara

Rodrigo Aguilera

Ataque incendiario en Nueva Imperial deriva en incendio forestal

Ataque incendiario en Nueva Imperial deriva en incendio forestal

01:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un nuevo hecho de violencia se registró esta jornada en la Región de La Araucanía, específicamente en la comuna de Nueva Imperial. Un grupo de encapuchados armados perpetró un atentado incendiario al interior del fundo Peleco, ubicado a 20 kilómetros del radio urbano, hacia el sector costero de la provincia de Cautín.

La dinámica del ataque

Según el reporte preliminar, el ataque afectó a una faena de tala de bosque de eucalipto donde operaba la empresa Probosque, la cual se había instalado en el lugar hace apenas dos semanas con el objetivo de explotar 77 hectáreas.

Revisa también:

ADN

Los trabajadores forestales que se encontraban al interior del predio relataron que al menos dos sujetos se acercaron a la zona de carga. El grupo de atacantes, que se movilizaba en una camioneta que dejaron esperando con un conductor a unos 300 o 400 metros, caminó esa distancia para interceptar a los operarios. Tras intimidarlos, procedieron a quemar tres camiones forestales que se encontraban cargados con madera.

Emergencia forestal y resguardo

La situación derivó en una emergencia mayor, ya que el fuego de los camiones provocó un incendio forestal en el lugar. Actualmente, trabajan en el combate de las llamas al menos tres brigadas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Debido a la gravedad de los hechos, el sitio del suceso está siendo resguardado por personal del Ejército.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad