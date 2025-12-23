Ataque incendiario en Nueva Imperial deriva en incendio forestal: Conaf trabaja en el lugar

Un nuevo hecho de violencia se registró esta jornada en la Región de La Araucanía, específicamente en la comuna de Nueva Imperial. Un grupo de encapuchados armados perpetró un atentado incendiario al interior del fundo Peleco, ubicado a 20 kilómetros del radio urbano, hacia el sector costero de la provincia de Cautín.

La dinámica del ataque

Según el reporte preliminar, el ataque afectó a una faena de tala de bosque de eucalipto donde operaba la empresa Probosque, la cual se había instalado en el lugar hace apenas dos semanas con el objetivo de explotar 77 hectáreas.

Los trabajadores forestales que se encontraban al interior del predio relataron que al menos dos sujetos se acercaron a la zona de carga. El grupo de atacantes, que se movilizaba en una camioneta que dejaron esperando con un conductor a unos 300 o 400 metros, caminó esa distancia para interceptar a los operarios. Tras intimidarlos, procedieron a quemar tres camiones forestales que se encontraban cargados con madera.

Emergencia forestal y resguardo

La situación derivó en una emergencia mayor, ya que el fuego de los camiones provocó un incendio forestal en el lugar. Actualmente, trabajan en el combate de las llamas al menos tres brigadas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Debido a la gravedad de los hechos, el sitio del suceso está siendo resguardado por personal del Ejército.