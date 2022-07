Este viernes, tras la reunión sostenida por el Presidente Gabriel Boric con los partidos oficialistas en La Moneda, Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista (PC), se refirió a los dichos del ex presidente Ricardo Lagos, quien en una nueva carta negó su apoyo al Rechazo.

“¿De dónde saca un columnista de su diario el domingo pasado que casi todos los chilenos entendieron que Lagos votará Rechazo? Es una conclusión apresurada que hace una lectura muy ligera de lo que he planteado al país”, comienza, en tercera persona, la misiva del exmandatario titulada “Debate constitucional” publicada en El Mercurio.

¿Qué dijo Teillier?

Al respecto, el timonel del PC señaló: “Creo que es una señal de que el Apruebo está alcanzando al Rechazo por así decirlo, porque el Rechazo hasta ahora iba en una tendencia ganadora lejos y tenemos la impresión que a esta altura ya no”.

“Lo que ha dicho el expresidente Lagos es una señal de que las cosas van más hacia al Apruebo que al Rechazo”, recalcó Teillier.

En esa línea, el exdiputado se refirió al borrador del Frente Amplio que compromete leyes de implementación en 12 puntos si se aprueba la nueva Constitución y señaló: “Nosotros estamos abiertos a discutir, pero tal vez, en la forma tenemos algunos reparos, nos parece que no es bueno atribuirse la soberanía popular (…) no no negamos a discutir, pero en como se expresa es donde tenemos ciertas dudas”.

“Podemos empezar a discutir sobre eso y perder el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo para ganar con el Apruebo y eso es lo principal y aclara los temas de la nueva Constitución”, añadió el presidente del PC.

Ampliación de querella contra Llaitul

Aprovechando la instancia, Guillermo Teillier se refirió a la ampliación de la querella contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul y manifestó: “Son medidas del Gobierno y no las voy comentar.”

“Lo hizo y está bien que se haga, pero eso no soluciona el problema, como tampoco lo hace el estado de excepción, que espero votar a favor hoy, porque sabemos que eso ayuda a los objetivos de Gobierno de crear una nueva situación en La Araucanía, ojalá de diálogo”, cerró el presidente del PC.