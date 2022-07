Ricardo Lagos Weber y carta de expresidente Lagos: “Él se está poniendo en el escenario del día lunes 5 de septiembre”

En medio de su participación en la XXXV Convención Anual del Comité de Obras de Infraestructura Pública (COIP), el expresidente Ricardo Lagos se refirió nuevamente al Plebiscito del próximo 4 de septiembre.

En la oportunidad, el exmandatario se refirió a su polémica carta publicada previamente, afirmando que “no acepto interpretaciones baladíes de lo que dije, porque en último término también existe el voto en blanco”.

Sobre esto se refirió el senador Ricardo Lagos Weber, quien en conversación con ADN Hoy descartó que las palabras del expresidente sean un error. “Él se está poniendo en el escenario del día lunes 5 de septiembre, no del día 4 y los resultados de la elección”, señaló.

“Yo no creo que (la carta) haya sido un error, él expresó lo que pensaba de la mejor manera posible. No se abanderó ni por al Apruebo ni por el Rechazo, porque hay que seguir trabajando en reformas, según lo indican las encuestas”, agregó el parlamentario.

“Aquellos que están por el Apruebo y escuchan a alguien que dice que no aprueba creen que es del otro lado. Pero Lagos le quitó el piso a la derecha completamente“, declaró.

Por otro lado, el senador se refirió a las campañas del Apruebo y Rechazo, afirmando que “yo le he preguntado a colegas de derecha en el Congreso dónde pondrán el énfasis para las reformas, a mí no me basta que digan ‘rechazar para reformar'”.

“Yo le pediría al mundo de la derecha que se ponga a hacer la lista de cosas que quieren reformar en caso que gane el rechazo, para que nos den un horizonte“, prosiguió. Ante las dudas sobre la disposición de la derecha a realizar reformas, Ricardo Lagos Weber llamó a hacer un acuerdo similar al del pasado 15 de noviembre de 2019.

Asimismo, el parlamentario PPD sostuvo que “yo me siento cómodo, más tranquilo, y creo que se avanza mucho más para Chile desde el Apruebo”.

Finalmente, Lagos Weber lamentó el deceso del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien fue atacado durante un acto de campaña. “Fue una de las personas que ejerció una fuerte influencia en la apertura de Japón a los tratados de Libre Comercio”, expresó.