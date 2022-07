Ricardo Lagos: “No acepto interpretaciones baladíes de lo que dije, porque también está el voto en blanco”

La mañana de este jueves el expresidente Ricardo Lagos se refirió nuevamente al plebiscito de Apruebo o Rechazo a la nueva Constitución del 4 de septiembre, en medio de su participación en la XXXV Convención Anual del Comité de Obras de Infraestructura Pública (COIP) organizado por la Cámara Chilena de la Construcción y al que tuvo acceso ADN.

En la instancia, el exmandatario se refirió a las críticas que ha recibido tras la carta publicada, en donde afirmó que “las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana”.

Al respecto, Ricardo Lagos sostuvo: “Quiero creer que podemos volver a converge voluntades (…) y no acepto interpretaciones baladíes de lo que dije, porque en último término también existe el voto en blanco”.

“Estamos obligados a votar pero no estamos obligados a poner Apruebo o Rechazo, puedo entregar tal cual como me entregaron el voto y ponerlo en la urna, como una demostración de que no quiero seguir en este enfrentamiento y quiero contribuir a un entendimiento”, agregó el ex jefe de Estado.

En esa línea, Ricardo Lagos señaló: “Quiero creer que los chilenos podemos hacerlo y si lo hacemos daremos un ejemplo al mundo, que supimos superar las dificultades de esta Constitución y que lo hagamos aquí también tiene consecuencia que el mundo va poder observar”.

Un texto partisano

Asimismo, quien fuera enviado especial de la ONU para tratar el cambio climático manifestó: “Mi problema con la carta constitucional era que yo esperaba que concitara una amplia convergencia para decir que estamos de acuerdo y no ha sido así por el carácter partisano”.

Bajo ese escenario, Lagos expuso que “lo único que está claro, gane Apruebo o Rechazo, es que va a ser necesario iniciar una nueva institución constitucional”.

“Si gana el Apruebo a partir de la Constitución que se nos ofrece se empezará a trabajar en modificaciones que se quieren hacer y si gana el Rechazo, querrá decir entonces que comienza a regir la carta actual”, añadió.