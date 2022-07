Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del Tribunal Calificador del Elecciones (Tricel), protagonizó la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional hace un año atrás. Quizás por eso fue invitada al cierre y disolución del órgano redactor en el ex Congreso este lunes.

Tras el evento, la abogada conversó brevemente con ADN, con una mirada retrospectiva y un ánimo reflexivo, pero ante todo republicana.

Antes que todo, la comparación es inevitable: entre el día en que llegó y este lunes de fin. “Estaban acostumbrados a la organización, ya se conocían, se habían tocado, respirado los convencionales. En consecuencia, fue más fácil y fluido esta ceremonia. Además, con la tarea de haber cumplido, que siempre provoca mucha satisfacción en todos”, dijo.

¿Dudó alguna vez que el proceso no llegara a puerto? “Nunca perdí la esperanza”, dijo Valladares. Luego agregó: “Soy una convencida que el pueblo de Chile es muy responsable, muy ordenado y respetuoso de las instituciones. Nunca tuve duda que se iba a instalar y nunca tuve duda que íbamos a llegar a este día con un resultado que se va a plebiscitar, pero con la tarea hecha”.

Hasta el momento, la funcionaria del Tricel no ha revisado el texto. Pero ahora, con el definitivo circulando, aseguró que “a partir de un ratito más, nos pondremos en grupos de trabajo a estudiar la propuesta”

“Todos los chilenos tenemos que informarnos, actualizar nuestros conocimientos y saber votar responsablemente el 4 de septiembre próximo”, convocó.

El voto en blanco

En una entrevista, la abogada aseguró que, desde que trabaja en el Estado, siempre ha votado en blanco, “pero no porque sea un acto político, como opción o manifestación política de voluntad, sino que como ministro de fe del Tricel me corresponde intervenir también en la tarea de la calificación del proceso plebiscitario que se va a verificar en el país. En consecuencia, quiero trabajarlo de forma muy transparente, de forma no contaminada con ninguna pasión política que podría acarrearse después”.

Así, aseguró que en el próximo plebiscito no será la excepción.

¿Su apuesta? “La doctrina electoral dice que no hay nada peor para un órgano electoral que los resultados estrechos. Pero ahí estamos”, dijo camaleónica.