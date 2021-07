Carmen Gloria Valladares e instalación de la Convención Constitucional: “si me hubiese tenido que quedar 24 horas, lo hubiese hecho”

La relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares, fue una la protagonista inesperada de la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional realizada el pasado domingo 4 de julio, donde destacó su aplomo y tranquilidad para manejar los momentos más difíciles de la jornada cuando incluso se amenazaba con la realización de la actividad.

Durante la mañana de este martes, Valladares conversó con ADN Hoy, y aseguró que “nunca se me pasó por la mente que esta ceremonia no se realizara. Si me hubiese tenido que quedar 24 horas, lo hubiese hecho porque ese era mi cometido, y lo iba a hacer. Busqué una fórmula que nos acercara a avanzar“.

Además agregó que “uno va a aprendiendo a colocarse en distintas posiciones, tenía claro que se trataba de un acto histórico que siempre tiene dificultades de una fiesta democrática, hay que tener paciencia y la convicción de poder escuchar, ahí esta el secreto de las democracias“.

“Todos queríamos que los constituyentes se instalaran”

En tanto, al ser consultada sobre el ánimo que reinaba durante las primeras horas del domingo y tras la suspensión de la sesión por los incidentes en las afueras del exCongreso, Carmen Gloria Valladares indicó que el espíritu era que se tenía que instalar la Convención.

“Todos queríamos que los constituyentes se instalaran, detrás de los convencionales constituyentes había miles de votos, todos queríamos eso. Reuní la información me pareció fidedigna, me dijeron no hay mas desórdenes y yo reanudé en el tiempo que fue oportuno el acto para continuar con la ceremonia“, dijo.

Finalmente al ser consultada por las dificultades que ha tenido la Convención Constitucional para instalarse y funcionar, la relatora del Tricel indicó que “el servicio público siempre tiene que adelantar, uno no puede improvisar porque se producen situaciones que son lamentables, el servicio publico tiene que adelantarse, tiene que prevenir, por lo que escuché, me entere que había una situación de insuficiencia para recibir a los convencionales constituyentes, no es lo ideal”.