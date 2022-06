En el marco del Día del Orgullo, ADN conversó con dos integrantes de la bancada disidente del Congreso: Emilia Schneider y Marcela Riquelme, quienes junto a Camila Musante y Francisca Bello, intentan visibilizar los intereses y derechos de mujeres y disidencias sexo-genéricas en el Poder Legislativo.

“Más que una celebración yo hablaría de una conmemoración de hitos y décadas de lucha del movimiento de las diversidades y disidencia sexuales. Conmemora además a las persona que siguen sufriendo crímenes de odio, de discriminación y violencia”, indicó Schneider en reflexión a este fecha.

En la misma línea que su par, Riquelme agregó que el Día del Orgullo “es un llamado a mirar a las nuevas generaciones: jóvenes, adolescentes, niños, y hacerles la vida más fácil de lo que fue para las generaciones mayores a nosotros”.

Ambas diputadas concuerda que en las últimas décadas se han dado grandes avances para la comunidad LGTBIQ+ en el país, siendo la Ley de No Discriminación, mejor conocida como “Ley Zamudio” (debido al caso de Daniel Zamudio, joven asesinado en el Parque San Borja en 2012), uno de los pilares principales en defensa de las diversidades sexo-genéricas.

A esto se suma la Ley de Unión Civil, el Matrimonio Igualitario y la llamada Ley del Sida del 2001, “que se debería llamar VIH/Sida”, comentó Schneider.

Mucho trabajo por delante

Pero aún con todos estos avances, las legisladoras recalcan que hay mucho que avanzar. Por ejemplo, Marcela Riquelme señaló que la representación gubernamental es uno de los puntos a mejorar. “No existe una Comisión en la Cámara de Diputados y Diputadas que nos aborde, no existe un ministerio que nos represente”, dijo.

Asimismo, en salud la pandemia provocó que la atención se postergara en “aquellas personas que están en transición sexual”.

En tanto, Emilia Schneider indicó que “uno de los ámbitos que requiere una intervención urgente es la integración en el trabajo y la seguridad”.

“Hay mucha exclusión, barreras para la población de las diversidades sexuales para acceder a un trabajo digno y justo que les permita subsistir. Eso se ve reflejado en un importante porcentaje de la mujeres trans mayores y jóvenes, dedicadas al trabajo sexual por la falta de oportunidades”, agregó.

La clave está en la educación

En cuanto a la seguridad, Schneider y Riquelme expusieron que la educación es la clave, por lo que avanzar en la Ley de Educación Sexualidad Integral (ESI) es crucial.

“Se necesita un actuar desde distintos enfoques para abordar esta problemática desde el fondo, previniendo y educando sobre la comunidad LGBT+, pero también persiguiendo y castigando los crímenes de odio”, expuso la militante de Comunes.

“Buscamos pasar a un paradigma no sexista, no binario, (eliminando la idea) que el niño tiene el delantal azul y la niña el rosado, que hacen que la sociedad crezca bajo solo dos miradas”, detalló Marcela Riquelme.

“Esos estereotipos se rompen a través de la educación y tenemos que partir con los más pequeños, enseñándoles de forma integral respeto a la diversidad sexual, al género, a su par, para poder ser una sociedad más tolerante”, agregó la diputada independiente.

En misma sintonía, Schneider complementó: “A través de la ESI lo que vamos haciendo es construyendo una base sólida no ideológica de un sector político, porque cuando hablamos de derechos LGBT+ estamos hablando derechos humanos”.

El avance de los discursos de odio

Pero las parlamentarias no solo tuvieron palabras para los desafíos en el Congreso en este Día del Orgullo, ya que se refirieron al escenario internacional, específicamente a lo sucedido en Estados Unidos, donde la Corte Suprema anuló la protección federal al aborto.

“Es súper fuerte. Aquellas concepciones más conservadoras están logrando espacios y eso es nefasto para la sociedad. Hay que mirarlos con cautela, pero no debemos asustarnos (…) Lo que pase en grandes países no me atemoriza, porque nuestro crecimiento como sociedad no depende de ellos”, expresó Riquelme.

Más tajante, Emilia Schneider esgrimió: “Muestran la fragmentación de la sociedad y el escenario frágil que de alguna manera viven los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales (…) los discursos de odio que promueven los republicanos desde sus espacios de representación son un recordatorio constante de que tenemos que estar luchando no solo por avanzar en derechos, sino para no retroceder, porque es una cosa de vida o muerte”.